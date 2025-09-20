Bolsa de Valores alerta sobre estafa con correos electrónicos fraudulentos

La Bolsa Nacional de Valores (BNV) emitió este viernes 19 de setiembre una advertencia urgente a la población sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos que utilizan su nombre y logotipo de forma indebida.

Estos mensajes, que suplantan la identidad del director de tecnología de la institución, provienen de los dominios sospechosos escoladodor.pt y godiscover.pt

La entidad financiera insta a sus clientes y al público en general a tomar precauciones para no ser víctimas de este tipo de estafas.

LEA MÁS: ¿Cuáles puestos de bolsa ganaron más en Costa Rica? Revisamos las utilidades y pérdidas de las 15 entidades

La BNV advierte sobre una nueva modalidad de estafa que suplanta la identidad de sus ejecutivos. (BNV/LinkedIn)

Entre las recomendaciones clave destacan:

Verificar el remitente : Siempre revise la dirección de correo electrónico y la firma para confirmar que provienen de una fuente oficial.

: Siempre revise la dirección de correo electrónico y la firma para confirmar que provienen de una fuente oficial. Leer con atención: Los correos fraudulentos a menudo contienen inconsistencias, redacción poco clara o errores gramaticales.

Los correos fraudulentos a menudo contienen inconsistencias, redacción poco clara o errores gramaticales. Evitar adjuntos y enlaces: No abrir archivos ni hacer clic en enlaces de mensajes sospechosos. La BNV enfatiza que nunca solicitará información personal o sensible por correo electrónico.

La Bolsa Nacional de Valores reitera que toda comunicación oficial se realiza a través de sus canales institucionales verificados, como su sitio web oficial, redes sociales verificadas y la Plataforma de Servicio al Cliente (MAB) .

Asimismo, la entidad recuerda que las inversiones en el mercado bursátil costarricense solo se pueden realizar a través de los puestos de bolsa autorizados, cuya lista completa se encuentra disponible en su sitio web.

La BNV solicita a cualquier persona que reciba un correo de esta naturaleza sin responder, no compartir información y reportarlo de inmediato a la dirección servicioalcliente@bolsacr.com