Finanzas

Bolsa de Valores alerta sobre estafa con correos electrónicos fraudulentos

La Bolsa advierte sobre una nueva modalidad de estafa que suplanta la identidad de sus ejecutivos. Se recomienda a los usuarios verificar el origen de los correos y no abrir enlaces sospechosos.

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

La Bolsa Nacional de Valores (BNV) emitió este viernes 19 de setiembre una advertencia urgente a la población sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos que utilizan su nombre y logotipo de forma indebida.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Bolsa Nacional de ValoresBNVfraudeestafa
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.