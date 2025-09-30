Finanzas

Buenas noticias para ahorrantes de Desyfin: aumentó el monto que recuperarán

El Conassif aprobó una entrega adicional de recursos a los depositantes no garantizados: vea el monto y el plazo del pago

Por Fabiola Martínez Ortiz

En un nuevo capítulo del proceso que se ha seguido tras la intervención de Desyfin, surge una buena noticia para los afectados: el pasado 24 de septiembre, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), autorizó realizar una distribución adicional a los ahorrantes no garantizados de la financiera.








DesyfinConassifintervenciónfinanciera
Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

