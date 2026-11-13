Finanzas

Campaña “Suave un toque”: bancos lanzan nueva ofensiva contra las estafas digitales antes para fin de año

La iniciativa reúne a 23 organizaciones, entre ellas entidades financieras y autoridades

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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Con el propósito de que los costarricenses no caigan en estafas y que estén más atentos a una llamada que advierte que su cuenta está en riesgo o un mensaje que le exige actuar inmediatamente se lanzó esta semana la campaña: “Suave un toque”.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.