Campaña “Suave un toque”: bancos lanzan nueva ofensiva contra las estafas digitales antes para fin de año

Con el propósito de que los costarricenses no caigan en estafas y que estén más atentos a una llamada que advierte que su cuenta está en riesgo o un mensaje que le exige actuar inmediatamente se lanzó esta semana la campaña: “Suave un toque”.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) junto con 23 organizaciones, busca enseñar a las personas a hacer una pausa antes de responder a una llamada, abrir un enlace, compartir información o realizar una transferencia.

El objetivo es romper el momento de presión que utilizan los delincuentes y dar a la ciudadanía una respuesta sencilla ante una situación sospechosa: detenerse, salir del contacto y verificar la información mediante canales oficiales.

23 entidades financieras se sumaron a estos esfuerzos para fin de año. (Shutterstock /Shutterstock)

En la campaña participan entidades financieras y autoridades como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad Pública.

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Salir, revisar y confirmar

Los responsables de la campaña explicaron que las estafas digitales suelen apoyarse en la urgencia.

Los delincuentes pueden advertir sobre un supuesto bloqueo de una cuenta, una transferencia sospechosa o la pérdida de un beneficio. También pueden crear ofertas que aparentemente están a punto de vencer.

El objetivo es reducir el tiempo que tiene la persona para pensar y conseguir que actúe impulsivamente.

Por eso, la campaña propone una regla de tres pasos:

Salga: interrumpa el enlace, la llamada o el chat que está generando presión.

Revise: busque la información por un canal oficial iniciado por usted.

Confirme: verifique antes de compartir datos, hacer clic en un enlace o mover dinero.

Uno de los mensajes centrales de la iniciativa es que la persona no tiene que confirmar si se trata de un fraude dentro del mismo contacto desde el que fue abordada.

Puede finalizar la llamada, cerrar el chat o salir del enlace y, posteriormente, buscar por sus propios medios los canales oficiales de su banco u otra institución.

Una campaña antes de la época de mayor movimiento comercial

Raúl Rivera, asesor en Ciberseguridad de la Asociación Bancaria Costarricense, destacó que la campaña cobra especial relevancia en las últimas semanas del año.

El pago de aguinaldos, el incremento en las compras y las celebraciones generan un mayor movimiento de dinero, por lo que las personas deben extremar las precauciones.

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“Aunque en el último año hemos observado una reducción en la cantidad de denuncias que en parte se puede atribuir a las mejoras en los sistemas de seguridad e iniciativas de comunicación anteriores, es imprescindible reforzar estos mensajes preventivos. Nos acercamos a fin de año, una época caracterizada por más dinero circulando”, explicó Rivera.

Sergio Rodríguez Fernández, jefe de la Sección de Fraude Informático del OIJ, destacó la importancia de la prevención para contener este tipo de delitos.

Según explicó, los esfuerzos realizados por las entidades financieras en materia de monitoreo y tecnología deben complementarse con iniciativas que permitan a las personas reconocer las tácticas utilizadas por los delincuentes.

Entre el 1.° de enero y el 29 de octubre de 2026 se registraron 7.405 denuncias, frente a las 16.052 contabilizadas durante el mismo período de 2025, una disminución del 53,8%.

La Gran Área Metropolitana concentra el 81,58% de los casos reportados durante este año.

San José lidera con 3.004 denuncias, seguido por Alajuela con 1.233, Heredia con 1.044 y Cartago con 760.

Pese a la reducción en los reportes, las organizaciones participantes consideran que la educación y la prevención deben mantenerse, especialmente en una época de mayor actividad comercial y financiera.

En la iniciativa participan, además de la ABC, Banco BCT, Banco Cathay, Davibank, Davivienda, Banco Improsa, Banco Promérica, BAC Credomatic, Banco Lafise, Citi, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Coopenae, CoopeAnde, Financiera Monge, MultiMoney, la Oficina del Consumidor Financiero, el OIJ, la Superintendencia General de Entidades Financieras, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad Pública, el Banco Central de Costa Rica, Visa y Mastercard.