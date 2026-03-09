Finanzas

¿Cómo se debilitó el IVM? Le contamos los hitos y omisiones que comprometen la pensión del futuro

Régimen de pensiones entraría en números rojos en el 2047 si no se hace nada

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Los problemas financieros y estructurales del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no surgieron de la noche a la mañana. Durante años se advirtió que existía una necesidad de hacer reformas más profundas y no se hizo nada, y hoy el costo empieza a sentirse, incluso teniendo que utilizar las reservas.








