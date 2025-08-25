Finanzas

Creciente, insostenible y descontrolada: ¿hacia dónde va la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social?

La deuda del gobierno con la CCSS asciende a ₡4,43 billones y ya representa el 9% del PIB. Analizamos cómo llegó a este nivel, cuál es su impacto y qué soluciones se plantean para, al menos, frenar su crecimiento

Por Fabiola Martínez Ortiz

Insostenible y descontrolada: así es la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que mantiene un crecimiento constante desde hace varias décadas y alcanzó la cifra de ₡4,43 billones el pasado mes de mayo. Sin embargo, al mismo tiempo parece ser invisible, pues no se incluye en las cifras oficiales de la deuda pública del país.








