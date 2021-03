La fortuna o prosperidad económica no se trata de cuánto ganamos en nuestro puesto de trabajo sino de lo que hacemos con lo que nos ingresa. Tomando en cuenta que algunas personas no tienen el suficiente orden para la distribución de su dinero o bien, que existen compromisos de pagos que limitan la capacidad de ahorro, sabemos que acomodarse no será una tarea sencilla”, explicó José Paulo Martínez, gerente de innovación y producto de Grupo Financiero CAFSA.