Conozca las principales criptomonedas en la actualidad, más allá del bitcóin

El bitcóin es la criptomoneda más importante en el mercado. Sin embargo, en el mundo existen más de 10.000 criptoactivos, según Daniel Rojas, especialista en criptomonedas y consultor de la materia. Entre todas estas: ¿cuáles son las más importantes en la actualidad?

Más allá del bitcóin, hay criptomonedas que resultan de importancia, como por ejemplo: Ethereum, Binance Coin, Solana, Cardano, Litecoin, Dogecoin y Shiba Inu, indicó Otto Mora, especialista en blockchain, y Rojas.

También son relevantes las stablecoins o monedas estables, las cuales pretenden reducir la volatilidad de los criptoactivos. Un ejemplo de una stablecoin es la famosa criptomoneda Tether.

Principales criptoactivos

Después de bitcóin, Ethereum (ETH) es la criptomoneda con mayor capitalización en el mercado. Su enfoque es más de programabilidad, pues permite copiar todos los principios del blockchain que posee el bitcóin pero logrando hacer activos programables.

“Ahí tenés todo lo que es la tokenización de activos y propiedades. Entonces, son capacidades más avanzadas que permiten hacer otras cosas que solamente el pago”, dijo el especialista en blockchain.

Ethereum tiene gran variedad de aplicaciones, entre ellas, las de finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés), cadena de valor y todo lo que son tokens no fungibles (NFTs, por sus siglas en inglés) como arte digital.

De acuerdo con Rojas, las criptomonedas que tienen funcionalidades más ligadas con la creación de programas, sobre esa moneda y ese blockchain, pueden hacer diferentes cosas. Por ejemplo: revisar funciones de lo que se llama staking, acto que consiste en “congelar” una moneda para recibir más unidades de ese activo, siendo similar al certificado de depósito a plazo.

También, podría crear un programa cuya constancia sea intercambiar un criptoactivo por otro.

Otra criptomoneda importante en el mercado es Binance Coin (BNB), el criptoactivo oficial de Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

En principio solo se usaba para facilitar transacciones dentro de la página. En la actualidad también puede utilizarse como método de pago y hasta para intercambiarse por otros criptoactivos.

Luego hay dos criptomonedas que están en boga como competidores de ETH: Solana (SOL) y Cardano (ADA). La primera tiene un enfoque de más escalabilidad, debido a que soporta gran cantidad de transacciones por segundo (TPS).

Según Forbes, hoy en día, SOL registra un total de 65.000 TPS, evitando la congestión y el retardo en las transacciones. Aunado a esto, la rapidez y el bajo costo transaccional, por ejemplo, perfilan a Solana como la “red más escalable en la actualidad”.

Esta criptomoneda tiene como objetivo demostrar que con su plataforma se puede hacer lo mismo que con Ethereum pero con más transacciones por segundo. Precisamente, uno de los problemas de ETH, según Mora, es que se queda “un poco lleno” de la demanda que tiene pero todavía no ha logrado pasarse a Ethereum 2.0.

Dicha actualización pretende mejorar la escalabilidad de Ethereum a través de la segmentación del blockchain y el cambio del mecanismo de procesamiento de transacciones.

Cardano también posee un enfoque de programabilidad y en hacer contratos inteligentes, por ejemplo. Sin embargo, el experto en blockchain mencionó que el problema de este criptoactivo es que posee un enfoque “muy académico” y ha tenido mucho mercadeo detrás de él y aún no ha logrado consolidarse tanto.

“Ellos (Cardano) siempre han sido muy estrictos con que haya revisión de científicos y académicos de universidades y todo”, relató Mora.

Hay criptomonedas también que son como clones del bitcóin, entre ellas Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) y Shiba Inu (SHIB). En el caso de LTC, el experto en blockchain la cataloga como un “conejillo de indias” para cosas que se van a probar después en bitcóin.

DOGE y SHIB cuentan con comunidades a su alrededor que resultan “interesantes”, pues hay personas en Internet que son fanáticas a estas criptomonedas porque el magnate Elon Musk pasa haciéndoles publicidad.

“Tienen mucha volatilidad en el trading porque tienen olas de especulación, pero su enfoque sí termina siendo muy similar al de bitcóin, al medio de pago”, comentó Mora.

Rojas catalogó a Dogecoin y Shiba Inu como criptoactivos que “son simplemente de memes”. “Básicamente el valor que tiene es nada más por un valor cómico y de comunidad como para vacilar”, afirmó Rojas.

Ethereum (ETH) es el segundo criptoactivo con mayor capitalización en el mercado, solamente es superado por el bitcóin. (Shutterstock)

‘Stablecoins’

Las stablecoins, como USD Coin (USDC) y Tether (USDT), buscan mantener el activo en el blockchain sin estar expuesto al tema de volatilidad de precios que caracteriza al bitcóin y otras criptomonedas.

“El objetivo de las stablecoins es que no se mueva tanto el valor y que no te veás obligado a pasarlo directamente a una cuenta bancaria y liquidar. Lo podés tener ahí en una inversión, en DeFi, o generando algún rendimiento y no tenés que liquidarlo”, dijo Mora.

Su función básicamente es estar “atada” a un valor de un activo, el cual puede ser el dólar, el euro o un gramo de oro. Pero las stablecoins más famosas están “tiradas uno a uno con el dólar”.

Para Rojas, Tether es la stablecoin más famosa y la que posee mayor capitalización en el mercado. Este criptoactivo consiste en que una empresa (con el mismo nombre) dice que cada token o criptomoneda está respaldada por un dólar, “ya sea en efectivo o en equivalentes de efectivo”.

“Entonces, mucha gente para lo que usa Tether es para escapar de la volatilidad de las criptomonedas en el momento que le sirva o también para comprar criptomonedas en el momento que le sirva”, mencionó el especialista en criptomonedas.