Diez respuestas para entender el mundo de las criptomonedas y sus usos en Costa Rica

CRIPTO+ El auge de las criptomonedas inició en el 2009 con la creación del bitcóin y con el pasar de los años los tipos de estos activos digitales han proliferado. Foto: Shutterstock/EF

¿Quién no ha escuchado sobre las criptomonedas? La inversión en este tipo de activos está en auge y las dudas sobre el tema proliferan cada vez que hay una nueva noticia. En EF presentamos el especial Cripto+, que pretende abordar diferentes aristas de este tema y los posibles usos en el mercado.

Como parte del especial, consultamos a las personas seguidoras de este medio de comunicación las dudas que tenían respecto al tema y en este artículo en formato de pregunta y respuesta abordaremos las 10 cosas más consultadas:

1. ¿Cómo invertir en criptomonedas y cómo monetizarlas?

Para invertir en una criptomoneda cada persona primero deberá hacer una investigación de qué tipo de criptomonedas son las que se adecuan más a sus objetivos. En este enlace podrá encontrar una lista de las principales criptomonedas y su respectiva volatilidad.

Para invertir en criptomonedas debe recordar que requiere tiempo, una inversión inicial y estar predispuesto al riesgo. Daniel Rojas, consultor en esta materia, explicó que uno de los principales retos para las personas que desean invertir en bitcóin, por ejemplo, es seguir un método seguro, pero que tal vez no sea tan emocionante, el cual implica comprar y guardar la criptomoneda, de manera que la persona pueda hacerse una especie de ‘mini pensión’ de bitcóin.

Es decir, para invertir no es necesario tener todo el monto que vale un bitcóin, sino que las personas pueden comprar lo que el mercado se denomina como ‘fracciones’, con pequeñas inversiones de manera que su dinero vaya moviéndose de acuerdo con la fluctuación del mercado.

El objetivo es que si usted compró varias fracciones de bitcóin durante un periodo determinado, más adelante tendrá la oportunidad de adquirir cripto activos o efectivo (dependiendo de su propósito) con la moneda digital, esto bajo el caso hipotético de que la criptomoneda en la que usted está invirtiendo se aprecie. Pero también puede ocurrir que la moneda se deprecie y resulte en pérdidas de su inversión inicial.

Por ejemplo, bajo el hipotético de que ingresó hace tres años al mercado de bitcóin y compró una fracción de bitcóin de $5 cada semana por un año usted habría convertido $265 en $568, es decir, en una ganancia del 114%. Sería la cifra según la calculadora digital dcaBCT. Sin embargo, recuerde que esta ganancia estaría condicionada a que en el periodo que usted estableció no gaste el dinero que ingresa y cada semana sin falta compre la fracción de $5 en bitcóin.

[ Conozca los fraudes y estafas más comunes que se asocian con criptomonedas ]

2. ¿Qué son las billeteras digitales? ¿Cuál es la mejor billetera en Costa Rica?

Las wallets o billeteras digitales es donde los usuarios de las criptomonedas pueden administrar sus bitcóins o el activo digital que utilice. También se le conoce como monederos y pueden ser tanto software como un dispositivo hardware. Además de almacenar las criptomonedas a través de la tecnología del blockchain.

A nivel mundial existen diversas billeteras digitales con buena reputación, pero la escogencia queda a criterio de los usuarios.

Existe una confusión frecuente entre los ‘wallets’ y los ‘exchanges’. Los wallets o billeteras son una aplicación gratis que cualquiera puede descargar en su celular, pero su única función es guardar o almacenar monedas, es decir, no es posible comprar o vender criptoactivos. El giro de negocio en esta moneda está en el mercadeo de afiliados a través del app hacia una casa de exchange.

Un exchange o casa cambiaria le brinda a los usuarios la posibilidad de comprar y vender criptomonedas. En Costa Rica hay dos exchanges locales, uno es Omni donde se puede comprar o vender haciendo transferencias bancarias y comunicándose con al compañía a través de su línea de whatsapp, pero solo aceptan bitcóin no tienen compatibilidad con otras criptomonedas, el otro exchange es Coinbasecr que ya lleva cuatro años en el mercado y aceptan transferencias y tarjetas.

En el mundo los exchanges más utilizados son Binance, que pese a que solo lleva cuatro años en el mercado acapara gran parte de los movimientos internacional y Coinmoni que tiene mucha aceptación.

“Aunque hay gente que compra y vende criptomonedas siempre es recomendable irse por los caminos más seguros como los exchanges”, agregó Rojas.

3. ¿Cuánto hay que invertir al inicio para ver ganancia?

Otto Mora, experto en blockchain, explicó que la recomendación para una persona que busca invertir por primera vez en criptomonedas es que lo haga con una cantidad pequeña y con dinero del que no dependa su subsistencia. Esto, porque toda inversión especulativa está sujeta a riesgos y no hay ganancias garantizadas.

“Conforme la persona va entendiendo bitcóin y se educa de diversas fuentes podrá hacer inversiones mas grandes”, aconsejó Mora.

Quien quiera invertir en una criptomoneda, debe investigar sobre el comportamiento de su valor y la volatilidad.

[ Guía de criptomonedas: el activo que penetra las economías rodeado de desconocimiento y pocas regulaciones ]

4. ¿Cómo se cambian los bitcóins a dólares?

Para hacer el cambio a dólares y posteriormente a colones se pueden usar los exchanges nacionales (coinbase y omni) o el cajero automático en el caso de bitcóin. El usuario solicita el dinero, pactan un método de pago y se ejecuta la transacción.

Si desea hacer esta transacción pero con criptomonedas diferentes deberá hacerlo a través de mercados aún más informales o con ‘traders’ directamente.

5. ¿El uso de criptomonedas es permitido en Costa Rica?

Lo correcto es señalar que el uso e inversión en criptomonedas no está prohibido en Costa Rica. El país aún carece de legislación referente a este tipo de activos digitales, por lo que no están restringidos. Eso sí, no cuenta con el respaldo de ninguna entidad financiera, institución pública ni del Banco Central.

Además, según explicó la superintendente de entidades financieras, Rocío Aguilar, en este momento ninguna criptomoneda es de curso legal en el país (como el colón). Por esto, su uso como medio de pago no está garantizado, no existe obligación de aceptar alguna criptomoneda y no están autorizadas para el pago de impuestos.

6. ¿Las criptomonedas pueden respaldarse en activos físicos?

Pese a que se trata de tecnología digital, el precio de las criptomonedas podrían respaldarse en activos físicos u otras monedas. Esto genera una mayor estabilidad en su precio.

El economista Douglas Montero explicó que ese tipo de criptomonedas están “fijadas” al valor de un activo físico conocido y se popularizaron como “stablecoins”. Podrían estar ligadas a dinero fiat, es decir, dinero emitido por un banco central, como el dólar.

La moneda más conocida de este tipo es la Tehter (USDT), que trata de mantener paridad con el precio del dólar estadounidense.

Por otro lado, Rojas explicó que también hay criptomonedas respaldadas en el precio de oro. Un ejemplo de esto es la Digix Gold, basado en Ethereum pero con su precio vinculado al metal.

[ Visa se inserta en el mundo de las criptomonedas para facilitar pagos a nivel mundial ]

7. ¿Las criptomonedas son consideradas dinero?

Técnicamente, no en Costa Rica. Sobre esto, Aguilar explicó que las criptomonedas no pueden considerarse dinero porque no cumplen funciones como ser un medio de pago generalmente aceptado, una unidad de cuenta y reserva de valor.

Por su lado, Carlos Valverde y Fabio Salas, socios de Deloitte, explicaron que, actualmente, cualquier transacción en una moneda no oficial, sin un tipo de cambio establecido que dé seguridad referencial a las partes respecto al monto de la transacción, debe considerarse una permuta o trueque de activos y no una actividad dineraria.

Desde el punto de vista estrictamente legal, en nuestro país no existe norma legal o reglamentaria que defina cuál es la naturaleza jurídica de las criptomonedas.

8. ¿Qué se puede comprar con criptomonedas en Costa Rica?

En Costa Rica no hay ninguna criptomoneda que sea adoptada de curso legal, por lo que las personas pueden hacer permutas, comprar o vender servicios de acuerdo a su disponibilidad.

Todo producto o servicio no gubernamental se puede pagar con criptomonedas en Costa Rica, si el prestador o proveedor así lo ofrece, pero cada usuario deberá verificar si la empresa cuenta o no con la disponibilidad de un exchange para ejecutar la compra o venta de productos y si acepta una determinada criptomoneda.

9. ¿Cómo se define el precio de las criptomonedas?

Al ser activos digitales descentralizados, el valor de la mayoría de las criptomonedas se mueve por oferta y demanda, sin intervención de ningún tipo. Esto genera una alta volatilidad e incertidumbre sobre el futuro del precio.

El valor de criptomonedas se ha visto influenciado en los últimos meses por medidas regulatorias de China y hasta de comentarios o tuits de figuras como Elon Musk. Así de volatil.

10. ¿Qué significa minar criptomonedas?

La minería consiste en resolver una serie de problemas matemáticos usando equipos informáticos que hacen cálculos aleatorios. Su trabajo es registrar y verificar nuevas transacciones en el blockchain, usando un hardware que proporciona su potencia para validar estas transacciones, las cuales son agrupadas en bloques.

Si su intención es incursionar en el área de minado de criptomonedas deberá considerar que como primer paso es necesario realizar una inversión importante en términos de equipo, pago de servicio de electricidad y de conectividad.

La minería en Costa Rica tiene un elevado costo principalmente debido a los altos precios de la electricidad y el internet. El precio de la minería es medido de acuerdo a un cargo de energía por cada kilovatio hora (kWh)

En Costa Rica, el costo kWh de un periodo de alta demanda es de $0.120, en un periodo de ‘valle’ (uso moderado) es de $0.040 mientras que en un periodo nocturno es de $0.030 en el caso de la electricidad residencial (la que la mayoría de personas tenemos); a este costo se le debe agregar los egresos de Internet mensual y sistema de enfriamiento. Además deberá considerar que una velocidad de conexión de 100 Mppbs o más no está disponible en todo el país.

Es decir, que la inversión solamente en equipo y servicios es importante, el retorno podría no ser al corto plazo y probablemente no alcance al esperado inicialmente.

Si quiere conocer más sobre el mundo de las criptomonedas, le invitamos a leer los reportajes del especial Cripto+:

Guía de criptomonedas: el activo que penetra las economías rodeado de desconocimiento y pocas regulaciones

Inversionistas de criptomonedas deben tener alta tolerancia a la volatilidad

Autoridades locales mantienen una “tolerancia vigilante” frente a las criptomonedas

Desarrollo de criptomonedas avanza en Costa Rica con poca regulación y muchas áreas grises

Conozca los fraudes y estafas más comunes que se asocian con criptomonedas