Finanzas

Conozca los cinco retos económicos que enfrentará el Gobierno de Laura Fernández

Analizamos, de la mano de expertos, cuáles son los principales retos económicos que marcarán el inicio de labores de la nueva presidenta, Laura Fernández.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La presidenta, Laura Fernández, asumirá el poder con cinco retos importantes estructurales, según explicaron economistas y líderes del sector privado.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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