Coopeservidores: ¿cuándo recuperarán el dinero de sus cuentas los ahorrantes? Le explicamos

El Banco Popular acordó absorber a los depositantes de Coopeservidores y, si bien la gran mayoría recuperarán el 100% de su dinero, hay alrededor de 5.500 depositantes que recibirán un recorte en sus saldos.

Banco Popular se encargará de honrar el dinero de los depositantes de Coopeservidores hasta un porcentaje por determinar. (JOHN DURAN)

Esto se debe a que la cantidad de activos de la cooperativa que también recibirá el Popular no son suficientes para compensar el 100% de los pasivos (aquí van los depositantes) que asumirá, según comunicó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) este 31 de julio en conferencia de prensa.

¿A quiénes les va a devolver todo su dinero?

El Banco Popular se encargará de honrar el 100% de los pasivos garantizados de Coopeservidores, esto incluye a todas las personas que tengan depósitos en la cooperativa de ₡6 millones o menos (un 97% de los clientes).

¿Cuándo se lo devolverán?

Marco Hernández, exinterventor y administrador del proceso de resolución de Coopeservidores, mencionó que la transmisión de activos y pasivos hacia el Popular puede tardar alrededor de dos meses. No obstante, existe la posibilidad que a algunos depositantes se les honre el dinero antes de que termine ese periodo.

“El banco en su momento oportuno dirá cuándo ya está preparado para efectuar los pagos correspondientes”, dijo Hernández, quien también agregó que será el banco el que se pondrá en contacto con los depositantes.

En un comunicado de prensa el Popular mencionó que clarificará qué pasará con las operaciones de crédito y ahorros en un plan de acción que dará a conocer el próximo 5 de agosto.

¿A quiénes se les hará un recorte y de cuánto?

A todos los depositantes que tengan más de ₡6 millones se les hará un recorte de alrededor del 50% sobre ese monto (sobre el exceso), según comunicó el Conassif, sin embargo, el dato exacto se sabrá con precisión hasta que termine el proceso de transferencia de activos (los dos meses mencionados anteriormente).

Partiendo de que se concrete ese 50% anunciado por el Conassif, si una persona tiene ₡8 millones ahorrados en Coopeservidores, ₡6 millones estarán garantizados, mientras que a los restantes ₡2 millones se les recortaría el 50%. Es decir, el Banco Popular honraría ₡7 de los ₡8 millones.

Cuando inició el proceso de resolución, el 21 de junio, se proyectaba que el recorte podía ser de un 20%, no obstante, se mencionó que era un número que podía subir dependiendo de la negociación con la entidad solvente, la cual terminó siendo el Banco Popular. Al Popular asumir una menor cantidad de activos al esperado originalmente, el recorte se hizo más grande.

Los montos que sean recortados todavía no están perdidos del todo, sin embargo su recuperación es mucho más complicada. En primera instancia, la administración del proceso de resolución iniciará un proceso de dos semanas para recibir ofertas por el restante 20% de activos del “banco bueno” que no absorbió el Banco Popular. Si logra colocarlos en otra entidad, ese dinero se utilizará para honrar parte de los depósitos no garantizados.

En caso negativo, esos activos irán al “banco malo”, una canasta de activos de baja calidad que la administración está tratando de vender en un fideicomiso para rescatar parte del dinero que la cooperativa todavía le debe a sus clientes y acreedores (los depósitos no garantizados).

El fideicomiso tiene hasta el 21 de junio del 2025 para realizar las ventas, si no logran vender el 100%, el resto se irá a un proceso concursal (solicitud de quiebra).

Recuerde que el capital social es un depósito no garantizado, así que su recuperación dependerá del resultado del fideicomiso del banco malo y del hipotético proceso concursal.

¿Por qué el Banco Popular?

El Banco Popular fue la única entidad que presentó una oferta para adquirir el “banco bueno”, una canasta que posee los activos de mejor calidad de Coopeservidores. La oferta del Popular, aceptada por el Conassif, fue la adquisición del 80,5% del banco bueno, esto equivale a unos ₡411.000 millones. Los activos del banco bueno son el soporte que tiene el Popular para honrar el dinero de los depositantes.

“Esta transacción no afecta a los actuales clientes del Banco Popular, tampoco afecta a la situación económica de la entidad porque tiene suficiente músculo financiero para asumirla sin ningún problema”, dijo Hernández.