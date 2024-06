Coopeservidores: esto dicen los supervisores sobre la posibilidad de contagio hacia otras entidades

Desde que Coopeservidores (conocida como CS Ahorro y Crédito) fue intervenida el pasado 13 de mayo, uno de los temores recurrentes ha sido un posible contagio en el resto del sistema financiero, especialmente en el sector cooperativo. Por el momento, con el cierre de la cooperativa, el riesgo no se ha materializado, pero la vigilancia se mantiene.

La inviabilidad de Coopeservidores fue anunciada por Laura Suárez (derecha), presidenta del Conassif; Rocío Aguilar; jerarca de la Sugef, y Marco Hernández, interventor de la cooperativa el 21 de junio. (Marvin Caravaca)

Laura Suárez, presidenta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), confirmó que no han encontrado una propagación hacia otros intermediarios. “De contagio no podemos hablar todavía”, dijo Suárez en conferencia de prensa el pasado 21 de junio, evento en el que se anunció la inviabilidad de Coopeservidores como entidad financiera y el fin de la intervención.

Contagio de refiere a la afectación en otras entidades que puede suceder después de la quiebra de alguno. Esto puede ocurrir, entre otras razones, por la pérdida de confianza del público en el resto de intermediarios, normalmente a través del retiro de depósitos. Si dicho retiro es masivo puede ocurrir una corrida bancaria que deje en insolvencia a la entidad.

También puede ocurrir por el tamaño del intermediario que quebró primero, especialmente cuando se trata de una entidad grande que estaba altamente interconectada por medio de préstamos e inversiones con otros bancos. Cuando el intermediario no puede cumplir con sus obligaciones, puede desencadenar una serie de incumplimientos y pérdidas en otras instituciones. Este efecto dominó puede causar una pérdida de confianza en el sistema financiero, una contracción del negocio financiero y, en casos muy extremos, una crisis generalizada.

“Con apoyo en la Superintendencia y la información que maneja el Banco Central, hemos dado seguimiento a los movimientos que se han dado y a la situación de otras entidades del sistema financiero, en particular, de cooperativas de ahorro y crédito, sin llegar a observar hasta el momento una situación que pudiéramos llamar de contagio con respecto a lo observado en el caso de Coopeservidores”, aclaró Suárez.

En vigilancia

Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), mencionó en la misma conferencia que desde que se recomendó la intervención de Coopeservidores han estado vigilando al resto del sistema, con particular atención al sector cooperativo.

“Hemos mantenido un constante monitoreo respecto a la liquidez del sector cooperativo y a las renovaciones (de depósitos). Por supuesto, ha habido algún nivel de preocupación, pero han elevado los niveles de liquidez para poder estar atendiendo oportunamente a los inversionistas”, dijo Aguilar.

La superintendenta agregó que el país ha ido construyendo una red de apoyo financiero para este tipo de casos. Además del Fondo de Garantía de Depósito —el cual cubre los ahorros de los clientes hasta por ¢6 millones—, Aguilar hizo mención la importancia de la figura de prestamista de última instancia que tiene el Banco Central de Costa Rica para los intermediarios que caigan en aprietos de liquidez.

La jerarca de Sugef también hizo un llamado a la calma a los depositantes. “Esto es como la profecía que se cumple así misma: si todos empezamos a tomar decisiones a la luz de un proceso en particular, que es un caso de carácter aislado, podemos generar un efecto negativo. Desde el inicio nosotros fuimos enfáticos en que aquí estamos hablando de un caso aislado”, dijo Aguilar.

¿Por qué cerró Coopeservidores?

El cierre de Coopeservidores se dio porque la cooperativa es inviable financieramente. El interventor del Conassif encontró que la entidad no cumple con los requisitos de solvencia y no se prevé que cuente con las posibilidades de salvarse. Esto significa que, de continuar operando, los activos no serían suficientes para cubrir todas las obligaciones de la entidad.

La insolvencia se debe en mayor medida a un importante deterioro en la cartera crediticia, el principal activo de la entidad. Según explicaron los supervisores los créditos en malas condiciones representan alrededor de un 17% de la cartera total.

La interventoría encontró que no existe una posibilidad creíble de ejecutar una recapitalización interna, la cual es voluntaria, dada la magnitud del capital que se tendría que aportar para cubrir el déficit entre activos y pasivos.

Ahora CS enterará en un proceso de resolución con el fin de salvar la mayor cantidad posible del dinero del público.

