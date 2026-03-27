Finanzas

De ¢5 a ¢700, y de vuelta a ¢470: así se ve la evolución histórica del tipo de cambio en Costa Rica en gráficos

La evolución del tipo de cambio refleja crisis, reformas y cambios en el modelo económico de Costa Rica. Hoy, la caída de la divisa marca una nueva tendencia

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Por Josué Alfaro

El precio del dólar en Costa Rica regresó a niveles que no se veían desde hace más de 20 años y hoy ronda los ¢470 por unidad.








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DólarTipo de cambioBanco Central
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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