Finanzas

Desafíos del sistema financiero de Costa Rica para la próxima década: desde una mejor rentabilidad hasta conocer con detalle a la población

EscucharEscuchar
Por Daniel Ortiz y Luis Liberman

El sistema financiero ha cambiado de forma significativa, pero buena parte de la discusión sigue anclada en diagnósticos de hace diez años, más enfocados en lo que el sistema fue que en lo que realmente es hoy.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Sistema FinancieroBancosrendimientosupervisiónSugef

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.