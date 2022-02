Director de la OCF recomienda que inversionistas utilicen sus ahorros en instrumentos que comprendan

El director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), Danilo Montero, recomienda a los inversionistas utilizar sus ahorros en instrumentos que comprendan para evitar perder el dinero.

Uno de los instrumentos en donde las complicaciones del activo son “mucho mayores” es el de las criptomonedas. Ante esto, Montero dijo en entrevista con EF que si las personas no entienden la complejidad de este mercado, lo mejor es no “arrimarse” o no considerarlo como una opción de ahorro.

Es decir, en casos donde las personas no comprendan cómo se generan los bitcóin, por ejemplo, cómo se negocian, de qué dependen que surjan nuevos y cómo se recupera el dinero; la recomendación es no invertir en esta opción.

“Para el inversionista y ahorrante promedio jamás recomendamos (...) los bitcoins porque son muy volátiles y además están expuestos a reglas de juego que normalmente no entendemos o no conocemos. Entonces es una forma muy eficaz para perder plata y no tiene sentido que con el ahorro perdamos plata”, expuso Montero.

El director general de la OCF agregó que tiene la impresión de que en el mercado de las criptomonedas hay “mucha más” emoción que racionalidad.

“Se parece un poco, yo creo, a lo que pasaba en las acciones de las empresas que comenzaban a descubrir oro en el siglo XIX en Estados Unidos, en el oeste, la gente como atacada compraba acciones de empresas que explotaban oro y a veces no encontraban más que barro y tierra”, expuso el funcionario.

Montero resumió que el no comprender el instrumento de inversión, sea cual sea, básicamente significa no conocer los riesgos de dicho instrumento.

Más recomendaciones

En una entrevista con EF, en enero de 2022, Otto Mora, gerente de Blockchain para EY Centroamérica, expuso algunos consejos para las personas que desean invertir en criptomonedas.

Uno de los consejos de Mora es que, si se trata de una primera inversión, se haga con bitcóin que es una moneda digital de mayor recorrido y confianza.

Además, de acuerdo con el experto, la recomendación es comprar la criptomoneda cuando esta tiene una disminución en su precio. “Cuando hay subidas repentinas, pueden haber olas especulativas y es muy riesgoso comprar en ese momento, porque es como una mentalidad como de manada”, explicó Mora.

Otro de los aspectos a tomar en consideración es el estudio de la tecnología en la que se invertirá y cuál es la estructura que se desarrolla detrás de la plataforma.

“Hay mucha diferencia entre una moneda major a un token, mucha gente ha tenido golpes de suerte comprando esos token que se crean como una moneda alternativa porque del mismo mercadeo que se le hace a la moneda, tiende a subir de precio, pero muchas veces ni siquiera tiene un bloque detrás”, manifestó el gerente de Blockchain para EY Centroamérica.

