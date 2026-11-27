A pocos días de iniciar diciembre, el dólar sigue perdiendo terreno frente al colón y no muestra señales de recuperación.

Este viernes 27 de noviembre cerró en ¢443,41 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), luego de registrar una nueva reducción respecto al cierre de la semana anterior.

El precio de la divisa disminuyó ¢0,56 frente a los ¢443,97 registrados el viernes 20 de noviembre.

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Además, el resultado de esta jornada representa un nuevo mínimo histórico desde que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) inició su serie estadística, el 6 de diciembre de 2007.

En lo que va de 2026, el dólar acumula una reducción de ¢53,66, de acuerdo con los registros del Banco Central.

La cotización pasó de ¢497,07 en enero a ¢443,41 al cierre de este viernes.

El precio de la moneda ha venido disminuyendo desde principios de año. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Uno de los elementos que llama la atención del comportamiento cambiario es que el dólar no ha mostrado el incremento estacional que tradicionalmente se presentaba durante los últimos meses del año.

Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional (UNA), señaló que en años anteriores septiembre y octubre solían registrar una tendencia al alza en el precio de la divisa, un comportamiento que no se presentó en 2026.

El economista aseguró que, cuando el dólar cae, no se observa una fuerza suficiente que impulse su recuperación, ni siquiera con las compras que realiza el Banco Central en el mercado cambiario.

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De cara al cierre del año, Rodríguez considera muy probable que el dólar se mantenga en niveles bajos durante lo que resta de 2026. Además, estima que es muy poco probable que la divisa alcance los ¢500 antes de finalizar diciembre.

Pablo González, economista de Mercado de Valores, explicó que los flujos de oferta, particularmente los provenientes de los sectores generadores de divisas, mantienen una fortaleza que contrasta con una demanda insuficiente para absorber esos recursos.

Por su parte, Federico Quesada Chaves, director de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED, advirtió que el dólar podría enfrentar nuevas presiones a la baja durante el cierre de 2026, debido al ingreso estacional de divisas por aguinaldos y bonificaciones y distintas operaciones empresariales que podría incrementar la oferta de divisas en el mercado costarricense.

A esto se suman las liquidaciones de inventarios y las compras relacionadas con la temporada navideña.

El académico advierte que la caída del dólar está afectando la competitividad de compañías vinculadas con el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera.

“Estas actividades reciben buena parte de sus ingresos en moneda estadounidense, pero deben cubrir salarios, servicios, alquileres y otras obligaciones en colones. Por tanto, cuando el dólar pierde valor, reciben menos moneda nacional por los mismos ingresos”, destacó.