Costa Rica atraviesa un proceso de desaceleración económica durante el 2026 que ha llevado a las compañías a adoptar medidas para proteger su operación y evitar un mayor deterioro de sus resultados.

Entre ellas figuran el control de la liquidez, los recortes de costos y la suspensión o postergación de nuevas inversiones.

En octubre, el Banco Central revisó a la baja su proyección de crecimiento para el cierre del año, al situarla en 3,2%, frente al 3,4% estimado en julio y muy por debajo del 4,6% registrado en 2025.

El enfriamiento económico, sin embargo, no afecta a todas las actividades por igual.

Mientras la construcción, los servicios financieros y las telecomunicaciones mantienen expansiones relevantes, las zonas francas, la manufactura, el turismo y el agro enfrentan menores pedidos, presiones sobre sus costos, pérdida de competitividad y decisiones más cautelosas en materia de inversión y contratación.

La desaceleración está afectando sectores muy dinámicos de la economía. (Elaboración propia con IA/Elaboración propia con IA)

Este escenario ha obligado a muchas compañías a priorizar sus gastos operativos y renegociar las condiciones con sus proveedores, según confirman los representantes de las agrupaciones empresariales.

Otras han optado por contener las contrataciones, suspender inversiones o postergar proyectos de expansión.

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A estas decisiones se suma una revisión del endeudamiento y de las obligaciones financieras, en la que las empresas analizan las tasas de interés y las condiciones de sus créditos.

La moderación del consumo de los hogares también limita las ventas de las compañías que dependen del mercado local.

Frente a este panorama, los sectores empresariales plantean una serie de demandas a las autoridades del Gobierno y al Poder Legislativo para mejorar las condiciones de operación.

Entre sus principales solicitudes figuran mantener las políticas de apertura comercial, simplificar los trámites y fortalecer la lucha contra el comercio ilícito.

Debilitamiento sectorial

Para Fernando Naranjo, economista de Consejeros Económicos y Financieros S.A., uno de los principales problemas es que la pérdida de dinamismo ya alcanza buena parte de la economía.

El economista atribuye este comportamiento a la desaceleración de las exportaciones y a la caída del consumo de las familias, factores que, además de afectar la actividad productiva, inciden sobre los ingresos tributarios y deterioran las finanzas públicas.

Las proyecciones del Banco Central, dadas a conocer en octubre de 2026 en el Informe de Política Monetaria, muestran la magnitud de esa moderación: el consumo de los hogares pasaría de crecer 3,8% en 2025 a 2,5% en 2026, mientras que las exportaciones totales reducirían su avance de 8,6% a 1,4%.

Aunque actividades como la construcción, la electricidad y el agua, los servicios financieros y los seguros mantienen resultados positivos, el debilitamiento se concentra principalmente en la manufactura, las zonas francas, el agro y el turismo.

El comportamiento de los regímenes especiales contrasta con el del régimen definitivo, que presenta una trayectoria más estable.

Las zonas francas, que registraron un crecimiento de 12,7% en 2025, reducirían su expansión a 3% en el presente año, según el Informe de Política Monetaria presentado por el Banco Central en octubre de 2026.

La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica reconoce que, aunque el sector mantiene un crecimiento positivo, existen señales de pérdida de dinamismo.

Entre los factores que requieren atención, la organización identifica la apreciación del colón, los costos operativos, el desempleo, la reducción del consumo y la competencia internacional por atraer inversiones.

A estas presiones se suma un entorno externo más complejo, marcado por los aranceles en Estados Unidos, la incertidumbre en los mercados, los cambios en las cadenas de suministro y la acelerada automatización.

En este contexto, Azofras señala que las empresas del régimen están concentradas en proteger sus márgenes y revisar su eficiencia operativa. Al mismo tiempo, consideran prioritario contar con mayor previsibilidad regulatoria, talento técnico y control de los costos que afectan sus operaciones.

Poco margen para reaccionar afirman los industriales

En el sector industrial, el margen de maniobra es reducido. Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica, explica que la desaceleración combina factores externos —como los conflictos geopolíticos, los precios del petróleo y las materias primas, y la política arancelaria de Estados Unidos— con una demanda interna menos dinámica.

Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica, explica que el margen de maniobra es reducido. (Cortesía Cámara de Industrias/Cortesía Cámara de Industrias)

La presión ya se refleja en las decisiones empresariales. Según la última encuesta de la Cámara de Industrias, el 58,8% de los gerentes reportó una reducción de sus ingresos en colones y el 55% una caída en la rentabilidad. Además, el 31,3% suspendió planes de expansión o nuevas inversiones, proporción que llegó al 46,3% entre las empresas de zonas francas.

El ajuste también alcanza al mercado laboral: un 13,3% de las compañías aplicó recortes de personal y un 30,3% dejó vacantes sin sustituir.

Montenegro advierte que una de cada cuatro empresas podría reducir su planilla en el corto plazo si persisten las condiciones actuales del tipo de cambio.

En la industria, esa presión ya se traduce en reducciones de líneas de producción, ajustes de precios para competir con las importaciones y recurrencia al crédito para sostener el flujo de caja, según describe el representante empresarial.

Para enfrentar la situación, las compañías están priorizando la liquidez, conteniendo gastos, renegociando con proveedores y revisando sus obligaciones financieras. Sin embargo, Montenegro reconoce que estas medidas permiten contener la presión, pero no recuperan por sí solas la rentabilidad perdida ni reactivan la demanda.

Turismo: eficiencia antes que expansión

El turismo también enfrenta un cambio de ritmo. El sector comenzó el 2026 con un buen impulso, pero perdió fuerza durante la segunda mitad del año.

Mientras las llegadas internacionales crecieron 11,3% en el primer trimestre, entre abril y setiembre el aumento fue de apenas 0,1%. Además, el tercer trimestre cerró con una caída de 1,2%, según las cifras que maneja Canatur.

Ante este comportamiento, las empresas están concentrando sus esfuerzos en mejorar la eficiencia operativa, fortalecer sus estrategias comerciales y preservar el empleo. No obstante, los costos elevados y la apreciación del colón presionan sus ingresos, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, explicó Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo. (Marvin /Marvin Caravaca)

A las dificultades de costos y competitividad se suma una distribución más desigual de la actividad turística. La capacidad aérea programada hacia el aeropuerto Juan Santamaría cayó 2,4%, mientras que la de Liberia aumentó 11,6%.

Esta diferencia puede afectar a destinos que dependen de las rutas por San José, como el Caribe, la zona norte y el Pacífico Central y Sur, advirtió Calvo.

La presión también se refleja en las decisiones de contratación: un 43% de las empresas turísticas ha reducido sus contrataciones y un 23% las congeló.

Algunas compañías, además, han pospuesto proyectos de inversión, una decisión que preocupa al sector debido a que la actividad turística sostiene empleo, infraestructura y encadenamientos productivos en las regiones.

Agro golpeado por el fenómeno de El Niño y el tipo de cambio

El agro enfrenta una combinación particularmente difícil: bajo dinamismo productivo, mayores costos y una apreciación cambiaria que reduce los ingresos en colones de quienes exportan.

La actividad creció apenas 0,6% interanual en setiembre, según el Índice Mensual de Actividad Económica, muy por debajo del ritmo general de la economía.

Óscar Arias Moreira, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), señala que las empresas revisan sus costos diariamente, optimizan procesos y priorizan las inversiones indispensables para mantener la operación.

Una de las principales dificultades está en la estructura de ingresos y gastos de los agroexportadores: reciben sus ingresos en dólares, pero deben cubrir salarios, cargas sociales y servicios en colones.

Archivo La Nación (Cortesía Caproexmes CR /Cortesía Caproexmes CR)

La apreciación de la moneda nacional también abarata los alimentos importados, lo que presiona los márgenes de los productores que compiten en el mercado interno.

Arias advierte que la reducción de los márgenes puede limitar la capacidad de contratación, aunque aclara que la cámara no dispone de una medición agregada que permita afirmar que existe un congelamiento generalizado del empleo.

A esta situación se refiere también Abel Chaves, presidente de la Cámara Nacional de Productores de Piña, quien asegura que el tipo de cambio ha golpeado considerablemente los ingresos de los productores.

Los riesgos climáticos agregan otra fuente de presión. El economista Luis Vargas Montoya, del Colegio de Ciencias Económicas, advierte que fenómenos como El Niño pueden reducir los rendimientos, elevar los costos y afectar el empleo rural.

Las cifras reflejan el deterioro acumulado de la actividad: entre enero de 2024 y agosto de 2026, el sector agropecuario registró un crecimiento de apenas 1,01%, frente al 4,39% de la producción nacional.

En ese mismo período, perdió 13.444 empleos, mientras que los costos de producción acumularon un incremento de 5,34%, impulsado en parte, por un aumento de 16,73% en los fertilizantes químicos.

El tipo de cambio, un factor que conecta las presiones sectoriales

La apreciación del colón es un factor común entre las preocupaciones de las zonas francas, la manufactura, el turismo y el agro.

Las empresas que facturan en dólares, pero pagan una parte importante de sus costos en colones, ven reducirse sus márgenes, incluso cuando mantienen o aumentan sus ventas.

Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, sostiene que la apreciación afecta la rentabilidad de estas compañías y advierte sobre el riesgo de que ese efecto se propague al resto de la economía, en un entorno internacional difícil.

Por su parte, el economista Gerardo Corrales considera que la apreciación del colón podría profundizar aún más la desaceleración si se mantiene durante más tiempo.

Corrales advierte que, si el Banco Central deja de comprar los excedentes de dólares y el Gobierno continúa financiando deuda en el exterior, aumentaría la oferta de divisas y se acentuaría la apreciación. Esto tendría consecuencias para los exportadores, el turismo, los productores locales y la atracción de inversión extranjera, con un fuerte impacto potencial sobre el empleo.

Por ahora, el mercado laboral no muestra un deterioro generalizado. En agosto de 2026, la tasa de desempleo se ubicó en 6,7%, la ocupación en 50,8% y el subempleo en 3,2%.

Sin embargo, el Banco Central reportó una reducción de 0,9% en el empleo de las zonas francas, lo que confirma que el ajuste ya está presente en actividades específicas.

¿Qué esperar del 2027?

El Banco Central proyecta una recuperación gradual de la economía: estima un crecimiento de 3,3% en 2027 y de 3,6% en 2028, impulsado principalmente por la demanda interna, en especial por el consumo de los hogares y la inversión.

Sin embargo, esa recuperación no resolverá automáticamente las presiones que enfrentan los distintos sectores productivos.

Clímaco Pérez Villegas, economista y docente de la Universidad Fidélitas, explica que el país no está en recesión, pero sí atraviesa una moderación visible en la producción, las exportaciones, el consumo, el crédito y el empleo.

A su criterio, la normalización del crecimiento de las zonas francas, el entorno internacional adverso y la apreciación del colón explican buena parte del ajuste.

Las perspectivas para los primeros meses del próximo año tampoco están exentas de riesgos. Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional, advierte que el primer semestre de 2027 podría ser complicado por los efectos del fenómeno de El Niño, la evolución de los precios internacionales y las presiones sobre las exportaciones agrícolas.

En ese escenario, las empresas tendrán una doble tarea durante 2027: sobrevivir a un entorno de menores márgenes y prepararse para aprovechar una eventual recuperación.