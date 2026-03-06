Finanzas

Dólar sufre caída este viernes y cierra la semana en ¢474,20 en el Monex

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El precio del dólar reportó una nueva baja este viernes, al registrar una caída de ¢4,17 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) y ubicarse en ¢474,20 respecto a la sesión anterior.








