Dólar sufre caída este viernes y cierra la semana en ¢474,20 en el Monex

El precio del dólar reportó una nueva baja este viernes, al registrar una caída de ¢4,17 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) y ubicarse en ¢474,20 respecto a la sesión anterior.

El tipo de cambio cerró la semana con una baja. (Fotocomposición en Canva/Archivo/Fotocomposición en Canva/Archivo LN)

El precio del dólar inició en ¢470,93 el pasado 2 de marzo y, a partir de entonces, mantuvo una tendencia al alza hasta cerrar en ¢478,37 el jueves 5 de marzo, un impulso que se revirtió en la última jornada.

Abundancia de dólares en el mercado

Para la economista Roxana Morales Ramos, coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), la caída del tipo de cambio responde a una mezcla de factores estructurales y a episodios coyunturales de fuerte oferta.

“El análisis del comportamiento reciente del mercado cambiario muestra que la mayor parte del ajuste del dólar se concentró en febrero, cuando la moneda estadounidense cayó cerca de ¢25, un movimiento significativamente mayor al observado en el mismo periodo del año anterior”, destacó la especialista.

Morales explicó que detrás de esta dinámica existe un superávit persistente de divisas, impulsado principalmente por las actividades vinculadas al régimen especial, en particular los servicios empresariales y la manufactura que opera bajo el formato de zonas francas.

Los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) respaldan esta premisa. Entre el 1.º y el 27 de febrero, el superávit en las ventanillas de los intermediarios cambiarios alcanzó los $659 millones, un monto significativamente mayor al promedio de $455,8 millones observado en el mismo periodo entre los años 2023 y 2025.

Este exceso de divisas ha generado episodios de negociación inusualmente altos en el Monex. Específicamente, entre el 19 y el 26 de febrero se registraron montos elevados de operaciones impulsados por los excedentes en ventanilla que terminaron trasladándose al mercado mayorista.

Ante estas presiones, el Banco Central intensificó su participación en el mercado cambiario mediante adquisiciones por estabilización que acumularon $259,1 millones, con el objetivo de evitar fluctuaciones abruptas en el precio de la moneda.

De cara a las próximas semanas, la interrogante, según el analista Pablo González, de Mercado de Valores, es qué pasará en marzo ya que tradicionalmente ocurre una entrada significativa de divisas debido al pago de obligaciones quincenales de las empresas y la liquidación del impuesto sobre la renta.