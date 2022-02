Educación financiera cumple una década en planes estudio del MEP, pero con el reto de capacitar a docentes

La educación financiera forma parte desde hace casi una década de la malla curricular de secundaria. En el 2012, la materia de Educación para el Hogar experimentó una transformación, cuando se introdujeron las temáticas de estilos de vida saludables, seguridad personal y educación financiera para séptimo, octavo y noveno año, respectivamente.

Para ese año, según comentó el exministro de educación y economista, Leonardo Garnier, la dificultad para implementar la nueva visión de Educación para la Vida Cotidiana fue que las personas docentes que trabajaban en Educación para el Hogar estaban ya nombradas, muchas en propiedad y que, dado el viejo enfoque del curso, no tenían los conocimientos para impartir los nuevos contenidos.

Esto implicó un esfuerzo inicial de capacitación de estos docentes que inició en el 2012. No obstante, continúa siendo uno de los principales desafíos para el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Así lo afirmó Ruth Aguilar, asesora nacional de Educación para el Hogar del Ministerio de Educación Pública (MEP), quien explicó que las capacitaciones continúan pero muchas veces se realizan con invitación, es decir, no se brindan de forma obligatoria por lo que algunas docentes podrían no asistir. Aunado a esto, el tiempo disponible de los funcionarios docentes juega en contra de su actualización en la materia.

“Hemos trabajado mucho dándole insumos a los docentes (...), pero tenemos el problema de que no se puede sacar a los docentes de las aulas porque los estudiantes los necesitan, además hay muchas que se están jubilando y muchas que están entrando nuevas”, comentó Aguilar.

“En el 2017 y 2018 abarcamos todas las regionales de manera presencial (con capacitaciones) y en el 2021 se hicieron folletos para que se trabajara todo lo que era la parte de finanzas, ellas tienen ahí todos los insumos”, añadió la funcionaria.

Para ello, se hace uso de plataformas como Educatico, en donde los docentes pueden acceder a herramientas y materiales dirigidos a la educación en finanzas personales.

Aguilar aseguró que la materia de educación financiera no se suspendió por motivo de la pandemia, pero sí se disminuyeron los temas a abordar para el modelo de clases virtuales al que debió acogerse el MEP.

Educación Financiera El Ministerio de Educación Pública (MEP) incorpora el tema de finanzas personales en distintos niveles. En el colegio, los estudiantes lo abordan en noveno año. (Shutterstock para EF)

Diferentes niveles

La asesora del MEP explicó que dentro de la institución funciona una comisión dedicada al abordaje y actualización del tema de finanzas personales para todos los niveles, incluso el de educación primaria. La materia se aborda desde distintas aristas según la modalidad del centro educativo y en alianzas con entidades financieras como BAC Credomatic y el Banco Popular.

Los estudiantes de colegios técnicos por ejemplo, además de la opción de especialización en finanzas y banca, cuentan con la opción de llevar el taller exploratorio denominado “Dinero y finanzas personales”, que se imparte a nivel de noveno año o bien, como materia de Tecnología en undécimo año en los colegios académicos.

Joyce Mejías, jefa del departamento de especialidades técnicas de la dirección de educación técnica del MEP, explicó que en el caso de los talleres optativos son impartidos por docentes profesionales en el área contable y que la institución sí cuenta con el recurso humano necesario. No obstante, el reto también radica en actualizar constantemente a los funcionarios.

“¿Por qué? Porque ahorita estamos muy enfocados en brindar o actualizar conocimientos en las nuevas especialidades técnicas. Siempre es bueno estar actualizando a los docentes, por supuesto es un reto para el MEP porque son muchas las especialidades y los docentes, pero sí los estamos atendiendo periódicamente”, dijo Mejías.

En el caso de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, así como en los Liceos Rurales, se tienen las Guías de Emprendimiento, donde desde sétimo a undécimo año se dan a los estudiantes herramientas para que trabajen proyectos productivos, según explicó Aguilar.

Asimismo, algunos centros educativos privados, como el Saint Paul de Alajuela, han decidido incorporar la temática como parte de su oferta de contenidos para estudiantes de décimo año. Dicho colegio imparte clases sobre finanzas personales desde hace aproximadamente siete años, según comentó el profesor de la materia, Andrés Fallas.

“Toda la información que reciben es práctica, lo que significa que los estudiantes siempre están analizando y proponiendo durante el aprendizaje. (...) Es importante que sepan a lo que se van a enfrentar para, por ejemplo, no caer en informalidad”, comentó Fallas, quien explicó que entre los contenidos se abordan los temas de impuestos, obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y ahorro entre otros.

El docente aseguró que la educación financiera en colegiales contribuye a prepararles en la vida cotidiana, a entender el valor del dinero y la necesidad de tomar decisiones financieras certeras para un mayor bienestar futuro e incluso para la construcción de empresas propias.

La enseñanza sobre finanzas personales es un tema por el que han abogado las autoridades, incluso, desde la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ante el sobreendeudamiento que se registra en el país. La superintendente Rocío Aguilar insiste en que una de las acciones indispensables para disminuir la problemática es la educación financiera.

La problemática no se extiende únicamente al sector financiero regulado. El segundo y más reciente estudio sobre la deuda morosa en el sector financiero no regulado de Costa Rica, realizado durante los primeros semestres del 2020-2021 por el Tecnológico de Costa Rica (TEC) en convenio con la empresa Equifax, señala que 45 de cada 100 cuentas morosas en el sector no regulado (como las deudas con tiendas comerciales, pago de cable o electricidad, entre otros) son incobrables o se encuentran en cobro judicial.

“Cómo hacer que realmente entendamos lo que significa un sobreendeudamiento, incluso los impactos en la vida familiar y cómo las personas pueden atravesar problemas tan críticos de saber que han perdido todo. Eso es de educar desde que somos pequeños”, dijo Aguilar en entrevista con EF el pasado 8 de enero.

Como parte del plan de estudios aprobado en el 2012, los estudiantes abordan temáticas relacionadas a la elaboración de presupuestos, derechos del consumidor, consumo responsable, instrumentos de crédito y ahorro en el sistema financiero supervisado, impuestos, entre otros.