Empresas podrán abrir puertas de 25 mercados internacionales en una sola jornada de negocios

La décima edición de Enlace Comercial, organizada por Cámara de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex), reunirá este 17 de agosto a empresas costarricenses con representantes de 25 mercados internacionales para impulsar oportunidades de exportación e importación.

Empresas podrán buscar negocios mediante reuniones en un evento organizado por Crecex el próximo lunes. (Fotocomposición en Canva/Archivo/Fotocomposición en Canva/Archivo)

El evento también incluirá un foro sobre competitividad, infraestructura e inversión con autoridades del Gobierno y líderes del sector productivo.

El encuentro se desarrollará a partir de las 8:00 a. m. en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, en San José.

A la fecha, se han inscrito 60 empresas costarricenses, las cuales han solicitado 698 reuniones de negocios; de estas, 584 ya fueron confirmadas.

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En total, participarán 39 representaciones internacionales correspondientes a 25 mercados, entre ellos Alemania, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Israel, Italia, Japón, México, Panamá, Países Bajos, Perú, República Dominicana, Suiza, Turquía y Uruguay.

También estarán presentes organizaciones y agencias de promoción comercial como Prochile, Procolombia, Kotra, la Cámara Franco Costarricense, la Cámara de Comercio e Industria Costarricense Alemana, la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en Costa Rica, la Cámara Industrial de México-Costa Rica y la Agencia Polaca de Inversión, entre otras.

“Enlace Comercial responde a una necesidad cada vez más importante de que las empresas puedan diversificar mercados, identificar nuevos socios comerciales y encontrar oportunidades de exportación e importación”, afirmó Katherinne Chaves, directora ejecutiva de CRECEX.

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Agregó que el formato del evento permite concentrar en un solo día reuniones con múltiples representantes internacionales, lo que reduce significativamente los tiempos y costos asociados a la prospección de nuevos mercados.

Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación, por primera vez, de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), entidad que brindará apoyo a las empresas interesadas en fortalecer su presencia dentro del mercado regional.

Foro sobre competitividad

Como cierre de la jornada, a las 5:30 p. m., CRECEX organizará el foro “Ruta al Desarrollo”, en el que representantes del Gobierno y del sector productivo analizarán los principales retos del país en materia de competitividad, infraestructura, comercio, inversión, política económica y finanzas públicas.

En el panel participarán la ministra de Economía, María del Milagro Solórzano; el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Víctor Julio Carvajal; el viceministro de Infraestructura del MOPT, Pablo Camacho; la gerente general de Procomer, Laura López; y el presidente del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Edgar Oviedo.

De acuerdo con Crecex, el objetivo del foro es generar un espacio de diálogo entre el sector público y el privado para conocer las acciones que se impulsan con el fin de mejorar la competitividad del país, atraer inversión y fortalecer el comercio exterior.