Finanzas

Empresas podrán abrir puertas de 25 mercados internacionales en una sola jornada de negocios

La actividad se realizará el próximo lunes 17 de agosto por parte de Crecex y se esperan 580 reuniones

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La décima edición de Enlace Comercial, organizada por Cámara de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex), reunirá este 17 de agosto a empresas costarricenses con representantes de 25 mercados internacionales para impulsar oportunidades de exportación e importación.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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