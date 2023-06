Estos son los alimentos que más han bajado de precio en el último año

En mayo de 2023 Costa Rica registró una inflación por debajo de la meta del Banco Central por primera vez desde agosto del 2021. Parte de lo que ha ayudado a reducir el alza de los precios ha sido la desaceleración de los alimentos y bebidas no alcohólicas, las cuales, como un todo, tuvieron una variación interanual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC, lo que llamamos inflación general) del 7,55%, ya lejos de su techo del 22,49% de agosto del año anterior.

¿Cuáles han sido los alimentos que más han bajado de precio? El aguacate encabeza la lista con una caída anualizada del 30,44%. Desde agosto del 2022, el aguacate hass de México volvió a comercializarse en el país después de siete años en los que estuvo prohibida su importación.

LEA MÁS: La inflación y las tasas de interés podrían bajar antes de lo esperado, aunque todavía hay riesgos

El tomate, por su parte, es el segundo producto que más se ha abaratado: un 16,79%. Este alimento fue de los que más llegó a encarecerse durante el año pasado. En julio del 2022 tuvo un aumento de hasta en un 145%.

Algo similar pasó con la zanahoria, la cual es la tercera que más ha bajado (un 14,04%). Este vegetal se encareció hasta en un 135% en noviembre del 2022.

El filet de pescado es el único producto de origen animal dentro de la lista de los diez alimentos que más han bajado de precio en el último año. El resto se trata, únicamente, de frutas y vegetales.

A continuación, los diez alimentos que más han bajado de precio:

Inflación baja, precios altos

Si ve que la inflación está baja pero siente que la vida sigue cara, no está solo, es un fenómeno normal después de un año de alta inflación. Aunque los precios en el acumulado anual sean menores o hayan subido poco, no significa que no estén en niveles altos.

LEA MÁS: Inflación golpeó platillos populares; el espagueti, el casado y el gallo pinto entre los más afectados con variaciones de dos dígitos

Esto se debe a que la inflación tiende a medirse en variaciones interanuales: es decir, se compara un periodo (en este caso un mes) con el que lo antecedió un año antes. Cuando el primer punto de comparación es alto, es natural que el que le siga 12 meses después se vea menos grande a su lado.

Si observamos el nivel del IPC y de los alimentos, nos damos cuenta que está ha bajado desde el 2022 y en el 2023, pero sigue notoriamente más alto del que se tuvo en 2021 y la primera mitad del año pasado.

La división de alimentos y bebidas alcohólicas es la que más peso tiene dentro de la ponderación del IPC: 24,32%, así que tiene una influencia importante hacia donde se mueve el índice. Durante el 2022, esta división fue de las que más subió de precio, empujando una parte importante de la inflación que llegó a tocar techo en agosto del año anterior. Consecuentemente, su moderación en los últimos meses, ha ayudado a que el aumento de precios se enfríe.