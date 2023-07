Estos son los pasos necesarios para obtener la firma digital para usar en el celular, ya está disponible

¿Necesita o quiere sacar la firma digital para el móvil? En esta nota le explico, desde mi experiencia, qué debe hacer para lograr obtenerla si no cuenta con la tarjeta de firma digital.

Lo primero que hice fue llamar al número 2243-4000 para sacar la cita en la oficina de registro del Banco Central de Costa Rica (BCCR) ubicada en la Avenida Central —por el momento es la única autorizada para emitir esta herramienta—.

En la llamada que hice la mañana del lunes 3 de julio, la persona que me atendió me solicitó mi nombre completo, número de cédula, fecha de vencimiento de mi identificación, número de teléfono y correo electrónico. Además, me indicó los espacios de las citas disponibles.

Aunque el horario de atención de la oficina del BCCR es de lunes a viernes de 9:15 a. m. a 4:00 p. m., las citas para obtener la firma digital en el celular solo se otorgan para los días martes y jueves de 9:00 a. m. a 4:00 p. m..

Una vez que confirmé la fecha y hora de la cita, me explicaron que debía descargar la aplicación de Gaudi Móvil en el celular, llenar el preregistro en la aplicación (poner el número de identificación y confirmar ser la persona indicada), y leer el acuerdo de suscriptor.

Los pasos para emitir la firma digital para el móvil son preregistro, registro y emisión. (Mónica Cerdas)

Estas indicaciones, junto con el recordatorio de que se debe portar el documento identidad al momento de la cita y el celular en el que se instaló la aplicación, también se detallan en un correo electrónico que emite la autoridad monetaria para confirmar la cita.

Otro elemento que se menciona es que hay que presentarse de 10 a 15 minutos antes de la cita al puesto de recepción del Banco Central, para el registro de los datos y pasar por los escáneres de seguridad.

“Es importante mencionarle que si llega 5 minutos posterior a la hora de su cita debe volver a solicitarla”, dicta el correo de confirmación.

En mi caso, la cita la agendé para el pasado jueves 6 de julio a las 9:30 a. m. Llegué a eso de las 9:15 a. m., registraron mis datos, pasé los escáneres de seguridad y tomé asiento para esperar a que la agente de registro que estaba emitiendo las firmas digitales me llamara.

A las 9:37 a. m. me atendieron y la gestión duró, aproximadamente, 15 minutos.

Una vez que ingresé a la oficina, me solicitaron mi cédula de identidad y la fecha de vencimiento de la misma. Luego, me capturaron la huella digital del índice de mi mano izquierda y el de mi mano derecha, y me tomaron una fotografía para el registro.

Ingresé a Gaudi Móvil, y tras haber realizado el preregistro con antelación, en la oficina del Central tenía que dar el siguiente paso: generar un código desde la aplicación para mostrárselo a la oficial de registro.

Luego tuve que crear el PIN de la firma digital. Esta clave debe tener entre 6 y 14 números, y será utilizada cada vez que requiera realizar una firma o autenticación con esta herramienta.

Le recomiendo que lo piense con antelación, ya que esta contraseña no puede tener tres números consecutivos ordenados de forma ascendente o descendente (ejemplo 123579) ni tampoco puede repetir tres veces un mismo número (062300).

El PIN para la firma digital para el móvil debe tener entre seis y 14 números. (Mónica Cerdas)

Posteriormente, indiqué que estaba de acuerdo con el acuerdo suscriptor, digité el PIN y le di “firmar”.

Después procedí con el pago de los ¢5.000. El correo del BCCR explica que se debe llevar la cuenta IBAN en colones; sin embargo, el sistema le arroja las cuentas asociadas a su nombre. Para autorizar el cobro hay que digitar nuevamente la contraseña numérica que se definió.

Hecho esto, ya se encuentra activa la firma digital para el móvil.

Tome en cuenta que la firma digital para celular tiene una vigencia de cuatro años. Empero, si cambia de celular deberá hacer el proceso de solicitud de la herramienta nuevamente.

De acuerdo con datos suministrados por la División Sistema de Pagos del Banco Central a la 1:57 p. m. del pasado jueves 6 de julio, la entidad había emitido la firma digital en el móvil a 4.611 personas.

Por su parte, las personas que ya cuentan con la firma digital emitida en una tarjeta física (la cual requiere conectar el lector de firma digital a su computadora e ingresar la tarjeta en este dispositivo) pueden emitir, por cuenta propia, la firma en sus móviles.

“Sin importar la entidad, el usuario que ya cuenta con la tarjeta de firma digital, descarga la app (de Gaudi Móvil) desde su tienda y luego, puede generar la firma digital en el móvil. Es bajar la aplicación y seguir los pasos establecidos. En término de dos o tres minutos, uno mismo genera la firma digital en el móvil de forma muy práctica y rápida”, explicó a El Financiero Carlos Melegatti, director de la división de sistema de pagos del Banco Central, en mayo pasado.

Uso de la firma digital Copiado!

La firma digital puede ser utilizada para diversos fines, entre los cuales se encuentran la autenticación en sitios y firmar documentos electrónicos.

Para probar la herramienta, usé mi firma digital (móvil) para ingresar a Central Directo, el portal web de servicios financieros del Banco Central. Decidí usar mi computadora para entrar al sitio “utilizando firma digital”.

Para autenticarme en Central Directo tuve que ingresar mi número de identificación en ese portal.

Después me apareció un código de verificación en la computadora y me mandaron una solicitud de ingreso con mi identificación desde el BCCR.

De hecho, Gaudi Móvil también me notificó.

Desde la aplicación de Gaudi en mi celular acepté la solicitud de autenticación y para autorizar el ingreso a Central Directo seleccioné el mismo código que aparecía en la pantalla de mi computadora, y puse el PIN. De esta forma logré acceder al sitio.

Incluso, me llegó una notificación a mi correo electrónico que mencionaba que mi solicitud de autenticación en Central Directo había sido realizada con éxito.

En la aplicación de Gaudi Móvil también se pueden firmar documentos. Lo único que tuve que hacer fue seleccionar el documento que quería firmar y darle clic en “continuar”.

Para firmarlo, digité el PIN de mi firma móvil y listo: “el documento se ha firmado con éxito”.

Estas son las opciones disponibles en Gaudí Móvil. (Mónica Cerdas)

Paso 1 para firmar electrónicamente un documento desde Gaudí Móvil: seleccionar el documento. (Mónica Cerdas)

Paso 2 para firmar electrónicamente un documento desde Gaudí Móvil: digitar el PIN de la firma digital para el móvil. (Mónica Cerdas)