Finanzas

FMI aconseja bajar las tasas de interés: ¿puede el Banco Central reducirlas?

Próxima decisión deberá tomarse este 26 de marzo

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La reciente evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía costarricense ha comprometido la posición del Banco Central de Costa Rica (BCCR). En su última misión resaltó la necesidad de bajar la Tasa de Política Monetaria (TPM).








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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