Finanzas

FMI alerta sobre retos fiscales de Costa Rica; aquí lo que dice

El FMI reconoció la estabilidad macroeconómica del país, pero señala debilidades que deben tratarse.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este viernes 29 de mayo que, si bien Costa Rica cuenta con sostenibilidad en sus finanzas públicas, el país aún requiere implementar reformas estructurales.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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