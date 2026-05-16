Gran reto fiscal

Las cifras oficiales sobre la evolución de la hacienda pública en el período 2024-2025 muestran un deterioro leve y continuado. La deuda pública terminó por encima del 60% del PIB y la recaudación de impuestos apenas creció 1% en los primeros meses del 2026.

El informe reciente del Fondo Monetario Internacional confirma esas cifras oficiales e insiste en que Costa Rica necesita llevar a cabo una reforma hacendaria, en vista de que la reforma del 2018 se debilitó por el manejo de la política monetaria que se ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años.

Fernando Naranjo, economista y columnista de El Financiero. (Jose Cordero)

Por otro lado, el Banco Central estima un crecimiento de la economía menor en el 2026 al crecimiento de los últimos años, situación que agravará el tema hacendario, a no ser que las autoridades hagan un cambio radical en el manejo de la política económica.

El gobierno que recién inicia su gestión tendrá que enfrentar la necesidad y urgencia de esa nueva reforma hacendaria, de modo que no se eche por la borda los logros en sostenibilidad fiscal conseguidos con la reforma del año 2018.

Entre más pronto se tomen las acciones correctivas, se obtendrán mejores resultados y podremos estar tranquilos de que no tendremos una crisis fiscal como la que Costa Rica vivió años atrás.

Es urgente y necesario enfrentar y resolver a la brevedad posible los retos fiscales que el país tiene.

Tampoco debe dejarse de lado la crítica situación financiera de la CCSS y, concretamente, la deuda pública que se ha acumulado en los últimos años y que se estima llega a ¢4,4 billones, según la institución.

Muy importante en la nueva reforma hacendaria es garantizar que sigamos teniendo la regla fiscal que nos permitió obtener durante estos últimos años la sostenibilidad de la hacienda pública.

Ahora tenemos un Ministro de Hacienda que conoce la materia, tiene una fuerza política como ningún ministro y con la gran ventaja de contar con una fracción legislativa de 31 diputados.

Si bien la situación es compleja nunca antes había condiciones tan favorables como las de hoy.

Se conoce la enfermedad y las medicinas apropiadas y se cuenta con los recursos para la curación. Ahora lo que cabe es tomar la decisión y ejecutarla.

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Fernando Naranjo Villalobos es doctor en economía por la universidad de Pennsylvania. Fue ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores. También estuvo al frente del Grupo Taca, del Banco Nacional de Costa Rica como gerente general y ocupó el cargo de director general de la aerolínea Volaris. Es el presidente de la firma Consejeros Económicos y Financieros S. A. (Cefsa).