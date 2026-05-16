Opinión

Gran reto fiscal

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Por Fernando Naranjo

Las cifras oficiales sobre la evolución de la hacienda pública en el período 2024-2025 muestran un deterioro leve y continuado. La deuda pública terminó por encima del 60% del PIB y la recaudación de impuestos apenas creció 1% en los primeros meses del 2026.








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