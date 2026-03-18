Finanzas

Gobierno quiere financiarse con nuevos eurobonos: analizamos las consecuencias de endeudarse internacionalmente

El oficialismo buscará que se aprueben $13.500 millones en eurobonos para los próximos nueve años. Analizamos qué significa esto.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El próximo gobierno enfrentará un desafío fiscal: un elevado déficit y necesidades de financiamiento que ascienden a ¢4,2 billones. Ante este panorama, la estrategia oficialista ya está sobre la mesa.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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