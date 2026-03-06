Inflación en Costa Rica profundiza caída y llega a -2,73% en febrero

La variación interanual de los precios de los bienes y servicios (inflación) durante febrero se ubicó en -2,73%, según datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Con este resultado, el Indicador de Precios al Consumidor (IPC) acumula 34 meses consecutivos por debajo del rango meta establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el cual está fijado entre el 2% y el 4%.

En términos mensuales, el índice registró una variación de -0,22% en febrero. Con esta cifra, el país acumula cuatro años consecutivos presentando variaciones negativas durante el segundo mes del año.

Comportamiento de los precios en la canasta

De los 289 bienes y servicios que conforman la canasta de consumo, un 39% registró bajas en sus precios, un 45% presentó aumentos y el 16% restante no mostró cambios durante el periodo analizado.

LEA MÁS: Tomate, papaya y papa encabezan la lista de los productos que más bajaron de precio durante el 2025 en Costa Rica

El pepino (31,57%), las vainicas (28,47%), la educación secundaria (2,88%), la educación primaria (2,65%), los servicios municipales (2,17%), los paquetes turísticos al extranjero (1,42%), el café (1,14%) y el alquiler de vivienda (0,51%) son los productos que más subieron.

Los que bajaron fueron los huevos, con una disminución de -13,15%; la papaya, con -11,02%; la sandía, con -9,15%; el chile dulce, con -7,41%; las entradas al cine, con -5,25%; la gasolina, con -3,07%, y el arroz, con -2,12%.

(Canva/Canva)

Factores externos y estrategias de inversión

“La caída en la inflación responde principalmente a choques externos que han influido sobre los precios a nivel local, por ejemplo, la evolución de precios internacionales de materias primas, relevante para el precio de gasolinas. Al mismo tiempo, la variación del IPC se ha potenciado por otros factores locales como la dinámica del tipo de cambio”, aseguró la firma Mercado de Valores.

En este contexto, Pablo González, gestor Jr. de Portafolios del Grupo Financiero Mercado de Valores, destacó la necesidad de adaptar las estrategias patrimoniales.

“La diversificación sigue siendo una herramienta fundamental para enfrentar distintos ciclos económicos. Combinar activos y mantener una estrategia alineada con metas de largo plazo ayuda a proteger el ahorro frente a cambios en la inflación, las tasas de interés y el entorno global”, apuntó González.

El especialista agregó que la coyuntura local difiere de la observada en otros países, donde la inflación y las tasas de interés se mantienen altas.

Perspectivas a futuro

A pesar del escenario actual, la tendencia de la inflación podría revertirse.

LEA MÁS: Precio del petróleo se dispara: ¿cuál sería el impacto en Costa Rica?

Malberth Cerdas, economista y docente de Administración de Negocios y Economía de la Universidad Fidélitas, explicó que el encarecimiento de los combustibles por el conflicto en el Medio Oriente impactaría no solo al sector transporte, sino a toda la cadena productiva.

20/01/2023 Productos de la Canasta básica, fotos tomadas en Perimercados Moravia. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Costa Rica podría pasar de un escenario de inflación negativa, como el que ha registrado recientemente, a un aumento gradual de precios si el conflicto se prolonga durante varios meses, ya que muchos insumos clave de la economía dependen directa o indirectamente del petróleo. Los agroquímicos, los plásticos utilizados en empaques, las bolsas y muchos materiales industriales están ligados al petróleo. Cuando sube el precio de la energía, también suben los costos de producción y eso termina reflejándose en la canasta de consumo”, concluyó el académico.