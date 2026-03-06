Finanzas

Inflación en Costa Rica profundiza caída y llega a -2,73% en febrero

Costa Rica acumula 34 meses con este indicador fuera del rango meta del Banco Central

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La variación interanual de los precios de los bienes y servicios (inflación) durante febrero se ubicó en -2,73%, según datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).








InflaciónfebreroPrecios de bienes y serviciosBanco Central
Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

