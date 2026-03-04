Finanzas

Precio del petróleo se dispara: ¿cuál sería el impacto en Costa Rica?

Las tasas de interés a nivel interno también podrían subir ante presiones en Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El alza en los precios del crudo, que no se reportaban en niveles tan altos desde el 2024, pone en alerta al país, ya que podría aumentar el precio de las materias primas, el transporte y los combustibles. Esto podría generar más presión sobre la inflación y en las tasas de interés si Estados Unidos llega a cambiarlas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
InflaciónfletesEstados UnidosBanco CentralTasas de interés
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.