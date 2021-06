En el pasado me he involucrado en la parte política siempre desde el lado de la parte programática, en la campaña pasada apoyé a Álvaro Trejos coordinando el programa económico del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) y en esta campaña electoral todavía están las cosas un poco verdes pero sí me gustaría participar con algún grupo que sea afín a mis principios y mis ideales de una mayor participación ciudadana y con reglas más claras para el sector privado y siempre procurando la mayor inclusión para bajar la pobreza en el país. Pero no procurando tener un cargo público si no participar en el proceso de la discusión política.