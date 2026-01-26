¿Le llegó el salario escolar? 7 recomendaciones para sacarle el verdadero provecho

La llegada del dinero por concepto de salario escolar debería convertirse en una herramienta clave para que las familias puedan ordenar sus finanzas.

Una adecuada planificación y siete decisiones bien pensadas pueden ayudar a transformar este ingreso en un aliado para todo el año.

05/12/2025 Ingresos de los hogares de Costa Rica, según los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Dinero; plata; billetes y monedas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El depósito se hizo el viernes anterior (23 de enero) para el sector público, según el calendario del Ministerio de Hacienda.

Este pago equivale al 8,33% de los salarios brutos devengados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior, lo que representa aproximadamente un salario mensual adicional.

Los beneficiarios son 167.000 funcionarios del Gobierno Central, ministerios y otras instituciones públicas.

Las siete recomendaciones que da Bernardo Barrientos, asesor financiero del Banco Nacional, son:

Evitar las compras compulsivas: haga un plan antes de gastar y respételo. Invierta en educación: destine una parte a matrículas, útiles, uniformes o cursos que fortalezcan la formación académica, ya que la educación siempre es una inversión a futuro. Planifique impuestos y obligaciones legales: Utilice parte del salario escolar para cubrir marchamo, seguros o impuestos pendientes y evitar atrasos o multas. Invierta en salud y bienestar: Seguros médicos, chequeos preventivos o actividades para la salud física y mental pueden reducir gastos mayores en el futuro. Construya un fondo de emergencia: Reserve al menos un 10% para imprevistos como reparaciones o gastos médicos. Este colchón brinda seguridad financiera. Ahorre para sueños familiares: Separe un porcentaje para metas de mediano plazo, como un viaje o mejoras en el hogar. Aporte para su pensión o jubilación: Aunque parezca lejano, cada aporte adicional al ahorro para el retiro se multiplica con el tiempo.

El salario escolar está exento de cargas sociales y del impuesto sobre la renta, y es inembargable, salvo en casos de pensión alimentaria, donde puede aplicarse hasta el 100% del monto. Aunque este beneficio fue concebido para apoyar los gastos del curso lectivo, una parte importante de las personas beneficiarias no enfrenta ese compromiso, lo que abre espacio para tomar decisiones financieras estratégicas.

“Este tipo de ingresos tienen un valor especial porque no forman parte del flujo mensual habitual. Precisamente por eso, ofrecen una oportunidad para tomar decisiones financieras más reflexivas, orientadas a reducir presiones económicas, ordenar las finanzas personales o construir objetivos de mediano y largo plazo”, señaló Milagro Corrales, jefa de Relaciones Públicas de Mucap.

Una alternativa aconsejable es destinar una parte del monto a la reducción de deudas, especialmente aquellas con tasas de interés elevadas, y fortalecer un fondo de emergencia.

LEA MÁS: Salario escolar 2026 en Costa Rica: Conozca la fecha de pago, cálculo y deducciones

“Ahorrar o invertir no es solo guardar dinero, sino darle un sentido. Cuando las personas definen un objetivo claro y seleccionan opciones adecuadas, el dinero trabaja a su favor y se convierte en una herramienta para mejorar su calidad de vida y su seguridad financiera”, agregó Corrales.