Finanzas

Mercado del petróleo se acerca a una “zona roja” por guerra en Oriente Medio

La paralización del tráfico en el estrecho de Ormuz relacionada por la guerra en Oriente Medio ya ha hecho perder más de mil millones de barriles de exportaciones

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Por AFP

El mercado petrolero podría entrar en una “zona roja”, con escasez de oferta en “julio o agosto”, si no se encuentra una solución duradera al conflicto en Oriente Medio, advirtió el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.








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