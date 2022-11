¿Qué hacer si ya no puede pagar la tarjeta de crédito? Estas son las opciones que le ofrece el mercado

¿Tiene problemas para pagar el saldo que tiene su tarjeta de crédito? En este momento donde las tasas de interés suben y la alta inflación estruja el presupuesto de los deudores, la dificultad de pago es un problema que se asoma con cada vez más disgusto.

El Financiero consultó con expertos en el tema e intermediarios financieros para conocer qué debe hacer si siente que ya no puede hacerle frente a las obligaciones de su tarjeta de crédito.

Frene la deuda Copiado!

“Destruya la tarjeta, no la esconda, destrúyala”, recomienda Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF). Con esto Montero se refiere a que lo mejor es no sumarle saldos a la deuda; el primer paso para hacerle frente es no agrandarla. “Mantener la tarjeta es una muy mala tentación”, agrega el representante de la OCF.

Si necesita más financiamiento busque una alternativa a la tarjeta, la cual suele ser una mala opción cuando no se puede saldar al día. “Las tarjetas de crédito son uno de los mejores medios de pago en Costa Rica, pero uno de los peores instrumentos de deuda”, dice Josué Rodríguez, director de Sirú Financiero.

Hable con la entidad financiera Copiado!

“Lo último que uno recomendaría es esconderse. El banco igual lo va a pescar y le va a afectar muchísimo”, menciona Montero. Apenas se asomen las primeras señales de dificultad de pago, lo más sano es presentar su caso ante la entidad para conocer cuáles alternativas ofrecen.

“Si hay voluntad de pago, hay opciones”, dice el director de la OCF, “si el Banco ve que usted se acerca es más probable que le eche la mano. El crédito no es otra cosa más que una muestra de confianza. La idea sería que uno le mande señales a la entidad financiera de que no se equivocó, que valía la pena confiar en usted, pero si se esconde, la entidad financiera va a decir: ‘no, no vale la pena’, y en el futuro nadie le va a prestar cuando lo necesite”.

Lo recomendado es conversar siempre primero con la entidad con la cual usted es deudor, pero también puede acercarse después a otras entidades reguladas para conocer cuáles opciones de compra de deuda le ofrecen.

¿Cuáles opciones buscar? Copiado!

Las opciones que le ofrezcan sus acreedores variarán dependiendo de las políticas de cada uno de ellos, sin embargo, hay dos opciones que Rodríguez recomienda de primera mano. La primera es solicitar una readecuación de la deuda, ya sea solicitando una ampliación en el plazo o un periodo de moratoria donde solo se pagan los intereses por un lapso determinado.

La otra opción es buscar una refundición de las deudas, esto sucede cuando un intermediario financiero “compra” todas sus deudas, no necesariamente solo la de la tarjeta, y las unifica en un préstamo de diferente naturaleza, normalmente de carácter personal. Con esto se convierte un instrumento poco amigable para deber (el de las tarjetas), en uno que sí está diseñado para ello como lo es el préstamo personal. Eso sí, para que su cuota sea más amigable —partiendo del hecho de que está buscando alternativas ante una falta de liquidez— lo normal sería buscar una refundición que lo que haga sea ampliar el plazo y bajar la tasa de interés.

Si se trata de deudas de tarjetas de crédito, lo normal es conseguir un préstamo con una duración de alrededor de cinco años. Ojo, esto al final de cuentas le saldrá caro (pagará por más años), pero se toma cuando el agua se acerca al cuello.

Rodríguez también recomienda, cuando sea posible, realizar aportes extraordinarios a estas nuevas deudas con el fin de abonarle la mayor cantidad posible al principal.

¿Qué ofrece el mercado? Copiado!

El Financiero le consultó a algunos de los principales intermediarios financieros cuáles alternativas les brindan a sus deudores que presentan problemas de liquidez para pagar sus cuotas. Todas las entidades mencionaron que se realizan estudios en cada uno de los casos para conocer mejor la situación particular de cada deudor.

A continuación, las opciones que ofrecen.

Banco Nacional de Costa Rica Copiado!

El Banco Nacional ofrece las siguientes tres alternativas:

Prórrogas de capital: en esta modalidad el cliente solamente pagará la porción de intereses que compone el pago mínimo, mientras que la parte de capital será retomada en el cálculo del nuevo pago mínimo que se genere en el siguiente corte de la tarjeta de crédito.

“Esta opción mayormente se utiliza en situaciones de atrasos temporales a solventarse en un corto plazo y el cliente mantiene vigente la tarjeta de crédito”, menciona Ronald Guerrero, director general de Crédito del BNCR.

Normalizaciones: estas consisten en consolidar los saldos que el cliente posee en la tarjeta de crédito (compras, compras a plazo, compra de saldos a otros emisores, entre otros rubros), para ello se crea un intrafinanciamiento (una línea de crédito adicional al límite de la tarjeta) a un plazo y una tasa de interés específica, lo que repercutiría en una cuota mensual más baja.

Esta alternativa es para atender a los clientes que presentan problemas de pago en el mediano y largo plazo. También se mantiene la vigencia de la tarjeta de crédito y hay diferentes escenarios con plazos que van hasta los 96 meses y con tasas diferenciadas.

Operación de crédito: en esta opción se trasladan los saldos totales de la tarjeta de crédito hacia una operación de crédito convencional, con un plazo y una tasa de interés específica, además el cliente renuncia a mantener vigente la tarjeta de crédito.

Banco de Costa Rica Copiado!

El Banco de Costa Rica ofrece dos opciones de arreglos de pago. El primero es una reestructuración del saldo de la misma tarjeta y el segundo un traslado del saldo adeudado a un préstamo.

“Cualquiera de las dos se puede negociar a diferentes plazos y tasas de acuerdo con la capacidad de pago del cliente”, mencionó la entidad ante la consulta de EF.

Banco Popular Copiado!

En el caso del Popular, de tratarse únicamente de una deuda de tarjeta de crédito, se ofrece un traslado a planes sin cobro de tasa, una ampliación de plazo o el traslado de la deuda a una operación de crédito con otras condiciones más favorables.

Recientemente, el 31 de octubre de 2022, el Popular anunció la aplicación de un programa de beneficio automático para sus clientes con operaciones de crédito en colones. En él se mantiene invariable la tasa actual del crédito durante los próximos tres meses. Con esto el cliente tendrá en los meses de noviembre, diciembre y enero con la misma tasa que tuvo en el mes de octubre.

BAC Copiado!

El BAC no mencionó detalles sobre las alternativas que ofrece, pero remarcó la validación de tasas y plazos como las dos opciones sobre la mesa.

Scotiabank Copiado!

Scotiabank tampoco ahondó sobre el tema. La entidad mencionó tener múltiples opciones para reducir el pago de las deudas y puso como ejemplos los arreglos de pago y los pagos parciales de las cuotas como las modalidades disponibles.

Un medio de pago popular Copiado!

Según el último Estudio Trimestral de Tarjetas de Débito y Crédito del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), en el país circulaban 2,53 millones de tarjetas de crédito hasta el 30 de abril del 2022.

La cantidad de estos plásticos bajó en un 3,98% términos interanuales, sin embargo, entre ese mismo lapso, el saldo de deuda creció un 14,3%.