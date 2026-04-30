Finanzas

¿Qué pasará con el tipo de cambio, la producción y la inflación en lo que queda del 2026? Esto proyecta Mercado de Valores

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Lo que se avecina para el resto del 2026 todavía está ensombrecido por la incertidumbre internacional, principalmente con la guerra en Medio Oriente.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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