¿Qué pasará con el tipo de cambio, la producción y la inflación en lo que queda del 2026? Esto proyecta Mercado de Valores

Lo que se avecina para el resto del 2026 todavía está ensombrecido por la incertidumbre internacional, principalmente con la guerra en Medio Oriente.

No obstante, Costa Rica mantendría un crecimiento económico de 3,6% en el 2026, una inflación de 1,4% y un tipo de cambio por debajo de ₡500, pese a el encarecimiento del petróleo, anticipó la firma Mercado de Valores.

Dichas proyecciones las hace a pocas horas de que el Banco Central anuncie su informe de política monetaria de abril.

Tipo de cambio se quedaría por debajo de los 500 colones. (Shutterstock/Shutterstock)

En el ámbito local, la firma mantiene su previsión de crecimiento económico. No obstante, anticipa una moderación en el dinamismo de las exportaciones durante la segunda mitad de 2026, conforme se normalice su ritmo de expansión.

“El entorno internacional incorpora un mayor nivel de incertidumbre, principalmente por el comportamiento de los precios del petróleo y sus implicaciones sobre la inflación global. No obstante, en Costa Rica los efectos sobre las principales variables macroeconómicas se mantienen contenidos dentro del escenario base que Mercado de Valores trabajó en enero”, explicó Karol Fernández, economista de la entidad.

La proyección de inflación se mantiene en 1,4% para el cierre de 2026, por debajo del rango meta del Banco Central de Costa Rica, fijado en 3% con un margen de ±1 punto porcentual.

“Aunque el aumento en los precios del petróleo genera presiones inflacionarias, en Costa Rica su impacto es más acotado, ya que los combustibles son bienes regulados y el efecto traspaso hacia los precios de los consumidores se da de forma parcial y gradual”, agregó Fernández.

En cuanto al tipo de cambio, Mercado de Valores ajustó su estimación a un rango entre ₡480 y ₡490 por dólar para lo que resta del año, con sesgo a la baja, impulsado por una mayor oferta de divisas observada en el primer trimestre y factores estacionales en la demanda.

Finalmente, la entidad prevé que la Tasa de Política Monetaria se mantenga en 3%, con una variación de ±0,25 puntos porcentuales, dependiendo de la evolución de la inflación y del contexto internacional.

No obstante, la firma advirtió que persisten riesgos relevantes, entre ellos la evolución del conflicto geopolítico, una eventual desaceleración de las exportaciones y factores fiscales internos que podrían modificar el rumbo económico en los próximos meses.