Finanzas

¿Qué pasará con el tipo de cambio y la inflación en 2026? Esto dice una nueva proyección de Bank of America

Un estudio de BofA Securities pronostica cambios en el precio del dólar y en la tendencia que mantiene la inflación por debajo de la meta. Vea sus proyecciones para Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Fabiola Martínez Ortiz

Tras más de dos años de mantener la inflación por debajo de su meta, la economía de Costa Rica podría experimentar un cambio de rumbo en 2026. Según un reciente análisis de BofA Securities —la división de banca corporativa y de inversión del Bank of America— es posible que se produzca un repunte inflacionario en el país, lo que podría influir en el poder adquisitivo de los costarricenses.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
tipo de cambioBanco Centralinflación
Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.