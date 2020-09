Las cifras de caída de los ingresos son preocupantes, sobre todo porque esto no ha terminado. Me parece que todos vamos a tener que poner nuestra dosis de contribución, por supuesto con todo el cuidado del efecto multiplicador que tiene una medida de estas para las personas y empresas. Pero entre menos tiempo esté (el impuesto a las transacciones bancarias) y si pudiese no ser de cuatro años, sino menos, sería lo deseable.