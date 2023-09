Sala IV acogió acción de inconstitucionalidad contra el Banco Central

El jueves 31 de agosto la Sala Constitucional acogió la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) contra el Banco Central de Costa Rica (BCCR) por solicitar información de deudores con número de identificación.

La acción se tramita bajo expediente 23-020910-0007-CO, según dio a conocer el asesor jurídico de la ABC, Mario Gómez Pacheco.

Conflicto por datos de deudores con número de identificación llega a la Sala Constitucional. (Sala Costitucional)

La ABC interpuso la acción bajo la premisa de que la solicitud que le hizo el Banco Central a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) contiene información sensible y violenta los derechos a la autodeterminación informativa, la intimidad, confidencialidad y reserva.

Ante una consulta realizada por la Sugef, la Procuraduría General de la República mencionó el pasado 3 de julio que dicha información no se categoriza como “sensible”, siempre y cuando fuera para fines estadísticos, como dice el Central que es su objetivo.

“El dictamen es de efectos vinculantes para la entidad que solicita el criterio, en este caso la Sugef. Luego, para las actuaciones concretas que deba realizar la Sugef y que se relacionen con lo analizado en ese dictamen, se debe sujetar tal actuación a las indicaciones que allí se hacen, siendo tema de la competencia de la Sugef la interpretación de esas indicaciones”, le explicó la Procuraduría a El Financiero con respecto al criterio emitido el 3 de julio.

Tras acoger la acción presentada por la ABC, la Sala Constitucional confirió audiencia a la PGR, a la gerente general del BCCR, a la superintendenta de Sugef, a la directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y al gerente del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Allanamiento Copiado!

Este 1°. de setiembre la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó las oficinas del Consejo de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Según dio a conocer el Ministerio Público, la diligencia busca localizar pruebas para sumar como evidencia relevante dentro de la causa 23-000107-1218-PE, en la que se investigan los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública.

El allanamiento está relacionado con la denuncia de parte del Banco Central contra la Sugef por no entregar datos de deudores con número de identificación.

Medidas de Prodhab Copiado!

El Banco Central informó este 1°. de setiembre que los datos que ellos manejan caen bajo la categoría de “domésticos”, según la ley 8968 de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales y sus reglamentos, por ende no están sujetos a inscripción ante la Prodhab.

Esto debido a que el reglamento de dicha ley define a una base de datos doméstica como una que no se distribuye, no se difunde o no se comercializa.

Esto se dio luego de que la Prodhab ordenará al Banco Central, como medidas cautelares, abstenerse de solicitar dicha información crediticia a la Sugef después de una denuncia interpuesta por la Asociación para la Defensa de los Intereses y Derechos de Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración en Costa Rica (Asodidcu).