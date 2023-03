Si va a viajar a Europa, ¿es mejor comprar euros en Costa Rica o llevar dólares para cambiarlos en el viejo continente?

Si está planeando viajar a Europa por primera vez es posible que una de las preguntas que se haga sea: “¿será mejor comprar euros en Costa Rica o llevar dólares para cambiarlos en el país que visite?”.

Pues bien, si tiene colones compre en Costa Rica los euros necesarios para viajar a una o varias naciones de la zona euro (la cual está compuesta por países miembros de la Unión Europea que han adoptado el euro como su moneda oficial). Es decir, si tiene dinero en moneda nacional no compre dólares para posteriormente adquirir euros.

Ahora, estando en Europa la recomendación de los expertos consultados por El Financiero es que utilice la tarjeta internacional de débito o crédito que posea, más que todo por un asunto de seguridad y para llevar un orden en sus finanzas que le permitirá conocer cuánto dinero ha gastado. Con respecto al efectivo, úselo en los momentos en que por alguna razón no puede pagar con tarjeta.

En 2022, España fue el destino europeo más frecuentado por los costarricenses. De acuerdo con información suministrada por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), 34.239 de las 931.222 salidas internacionales por parte de ticos tuvieron como destino inmediato este país del viejo continente.

Otros países de la zona euro frecuentados por los costarricenses en 2022 fueron Francia, Alemania y Países Bajos.

Es importante indicar que la información corresponde a personas cuyo destino está indicado en el boleto aéreo, por lo que se desconoce si era un vuelo de tránsito y la persona tenía otro país como destino final.

Antes de viajar a Europa Copiado!

Si lo que tiene es dinero en moneda nacional y desea llevar euros en efectivo para su viaje, el director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), Olman Segura, comentó que la mejor opción es transformar colones a euros directamente; sin tener que pasar de la moneda nacional a dólares, y luego de esta divisa a euros.

“Eso casi siempre solo se puede hacer en el Banco Central o en algún banco comercial que tenga suficientes euros. ¿Por qué es mejor? Bueno, porque primero se ahorra comisiones que tendrías que pagar si cambias de colones a dólares y después de dólares a euros; te ahorras el diferencial cambiario”, agregó Segura.

En una línea similar, Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa y economista, explicó que usualmente la recomendación será comprar euros en Costa Rica, en la medida de lo posible.

“Siempre es recomendable llevar una cantidad no muy significativa, pero que sea suficiente por si eventualmente hay algún problema con alguna tarjeta o en algún sitio por ‘x’ razón no se puede pagar con un medio electrónico”, detalló Rodríguez.

También, Fabián Fernández, dueño de la empresa de viajes Costa Rica Away, concuerda en que si se desea llevar efectivo a Europa, y lo que se tienen son colones, lo mejor es pasar de la moneda nacional a euros de manera directa. Eso sí, recomendó llevar los euros (en efectivo) necesarios, para evitar andar con mucho dinero.

De acuerdo con datos disponibles en el sitio web del Banco Central de Costa Rica (BCCR), un euro equivalía a $1,0543, el 8 de marzo de 2023; lo cual quiere decir que un euro rondaba los ¢584,43, utilizando el tipo de cambio de venta de referencia que tenía ese día la autoridad monetaria.

Por lo que es un tipo de cambio muy favorable.

Si uno compra (euros) en este momento, está comprando a un buen tipo de cambio y elimina la incertidumbre de cómo va a estar el tipo de cambio en la fecha del viaje. — Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa y economista

LEA MÁS: Estas son opciones de ahorro en euros que se ofrecen en los bancos de Costa Rica

Durante el viaje Copiado!

Carlos Vásquez, fundador de la empresa Quantum Coaching Group, conferencista y capacitador en finanzas personales, indicó que por seguridad y practicidad es mejor usar la tarjeta de débito o de crédito en Europa siempre que se pueda y el efectivo solo en casos en que, por ejemplo, el comercio no acepte tarjetas.

Ahora bien, el dueño de la empresa de viajes Costa Rica Away recomendó llevar, junto al efectivo necesario, al menos dos tarjetas internacionales de bancos distintos, porque en caso de que una falle, puede utilizar la otra.

“En la mayoría de comercios, por no decir todos, vas a poder usar tus tarjetas internacionales, pero volvemos a lo mismo, tienes que elegir la moneda local (euros) en el datáfono a la hora de pagar para que solo sea un tipo de cambio que se realice”, expuso el propietario de Costa Rica Away.

LEA MÁS: Millas, puntos o ‘cashback’; ¿cuál beneficio es mejor?

La recomendación número uno es usar la tarjeta y llevar unos pocos euros, porque siempre se van a ocupar para alguna cosa. — Olman Segura, director del Cinpe de la Universidad Nacional

Por su parte, la gerente general de Acobo Puesto de Bolsa explicó que comprar euros en las casas de cambio en Europa permite obtener un mejor tipo de cambio que el automático que le aplica el emisor de la tarjeta que utiliza la persona, “porque la tarjeta va a registrar la compra en dólares y va a aplicar un tipo de cambio automático que de repente es más favorable el del país en que uno se encuentre”.

Sin embargo, la posibilidad de andar en busca de casas de cambio europeas dependerá de la disponibilidad del tiempo de cada persona. “A veces uno va a preferir no interrumpir un tour o no interrumpir una visita en busca de moneda local y saber que de no hacerlo el tipo de cambio de la tarjeta será menos favorable pero, al menos, hay un valor en lo que se llama el tiempo y la transacción”, dijo la economista.

Cada persona debe consultar con su entidad bancaria cuál es la referencia que utilizan para el cambio automático y estarlo contrastando con el que se puede encontrar en las diversas casas de cambio en Europa.