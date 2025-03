Supén no tiene superintendente a un mes de que cambie el ROP, ¿qué va a pasar con los fondos generacionales?

El Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) está a poco más de un mes de atravesar el cambio más grande desde su creación: el inicio de los fondos generacionales.

La normativa está aprobada, las operadoras dicen estar listas, sin embargo, hay una bruma que todavía no se disipa sobre el futuro de los fondos: la falta de un superintendente de Pensiones.

Le contamos por qué, aún a las puertas de su entrada en vigencia, se mantiene cierta incertidumbre sobre el tema.

Fondos generacionales buscan mejorar la pensión de los trabajadores. (Shutterstock/Shutterstock)

Incertidumbre

Los fondos generacionales son el nuevo modelo de inversiones que se aplicará en el ROP a partir de abril de este año. La medida fue propuesta por la exsuperintendenta de Pensiones, Rocío Aguilar, y aprobada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) en diciembre del 2023.

La medida obligará a las operadoras de pensión complementaria (OPC) a invertir el dinero de los aportantes según su edad. Esto con el fin de que la estrategia de inversiones sea congruente con el perfil de riesgo asociado al grupo etario y que así, al momento del retiro, la persona pueda acceder a una pensión más alta.

LEA MÁS: El ROP cambiará en 2025: esto es lo que tiene que saber sobre los nuevos fondos generacionales

Esa es la teoría; sin embargo, en los últimos meses algunos actores, tanto dentro como fuera del Conassif, han puesto en duda la efectividad y los efectos secundarios del modelo acordado.

En enero pasado, Humberto Grant, el entonces presidente interino del Conassif —y actual miembro del Consejo—, mostró dudas sobre la implementación de los fondos. “Mi opinión personal es que es mejor que esto salga bien, a que salga pronto”, le dijo Grant al periódico La Nación.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) —y miembro con voto del Conassif—, también levantó dudas sobre el cambio. El jerarca le dijo a El Financiero (EF) que él estaba a favor de la idea de los fondos, pero que le preocupaba la supuesta falta de una medición de impactos que tendría el nuevo modelo en el mercado financiero y cambiario, dados los ajustes de portafolio que deberán hacer las operadoras para cumplir con los nuevos estándares de inversión.

Grant comentó en enero que veía posible aplazar la entrada en vigencia del modelo. Sin embargo, al tratarse de una normativa aprobada, el Conassif no es el ente encargado de proponer los cambios —pero sí de aprobarlos—, sino que estos tienen que venir de la Superintendencia de Pensiones (Supén), específicamente del superintendente.

En enero, la oficina de prensa de la Supén comunicó a este medio que la iniciativa relacionada con ajustes a las normas financieras vigentes o con el establecimiento de propuestas de nuevos reglamentos le corresponde a las Superintendencias, en este caso a la Supén.

El Superintendente de Pensiones tendrá las siguientes atribuciones: a) Proponer al Consejo Nacional los reglamentos necesarios para cumplir las competencias y funciones de la Superintendencia a su cargo; así como los informes y dictámenes que este requiera para ejercer sus atribuciones. — Régimen Privado de Pensiones Complementarias (7.523)

El problema es que, tras la renuncia de Aguilar, la Supén ha estado sin superintendente en lo que va del 2025. Es decir, la entidad está sin el puesto que tiene la potestad de proponer al Conassif algún cambio en los fondos generacionales y no parece que eso vaya a cambiar pronto.

El pasado 17 de febrero el Conassif declaró desierto el concurso de un nuevo jerarca de Supén, luego de que ningún postulante consiguiera la cantidad de votos requerida para el puesto. La oficina de prensa del Consejo le confirmó a este medio que ya “se están realizando las gestiones correspondientes para iniciar un nuevo proceso de designación de superintendente”, pero no se espera que derive en un nombramiento antes de que entren en vigencia los fondos generacionales.

Si se mantiene el statu quo, las OPC tendrán que modificar sus inversiones —en un proceso paulatino de 18 meses— para cumplir con la normativa a partir del 1° de abril, aun cuando dentro del mismo Conassif no parece haber completa certeza sobre los efectos de la nueva estrategia.

El Consejo le dijo a EF que se encuentra en un “proceso de análisis” sobre el nuevo modelo del ROP. “El Conassif, en conjunto con la Superintendencia de Pensiones, se encuentra analizando las estimaciones más recientes sobre el impacto esperado de la implementación de la reforma, según el diseño actual de la misma”, explicó la oficina de comunicación de la entidad reguladora.

Madrigal mencionó que existe un camino para que sea el mismo Conassif el que solicite la revisión de la normativa, sin la necesidad de que lo proponga el superintendente, pero es un tema que necesita de un análisis legal y que, si se llega a hacer, tendrá que ser justificado con un criterio jurídico.

“Es un acto administrativo que tomó el Conassif y, como fue quien lo emitió, puede pedir una revisión”, considera Madrigal.

Danilo Ugalde, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), aclaró que la asociación no ha sido actualizada sobre qué planea hacer el Conassif con los fondos generacionales. También restó gravedad al hecho de que no haya un jerarca a un mes de que se efectúe el cambio en las inversiones.

“En cuanto al funcionamiento de la Supén, no vislumbramos que haya problemas con la continuidad de los proyectos que lleva adelante”, dijo Ugalde, quien espera que se nombre a alguien interino a la cabeza de la Superintendencia.

Madrigal también dijo que no ve mayor problema con que entren a regir los fondos generacionales como están diseñados actualmente en abril y que, en el camino, cuando ya haya un nuevo superintendente, se planteen los cambios necesarios, según dicten nuevos estudios.

También desestimó, de su parte, que los fondos generacionales se cancelen como un todo. “Yo no creo que se llegue a cancelar. La idea es que si alguien necesita más tiempo, darle más tiempo, y el que esté listo, puede ir, pero esa es mi idea, no lo que el Conassif esté discutiendo (...), la idea no ha sido destruir, es tomar una decisión informada previendo los efectos”, le dijo el presidente del Central a EF.

Se le consultó al Conassif si tenía planeado nombrar un jerarca interino en Supén antes de la entrada en vigencia de los fondos generacionales, pero no se obtuvo respuesta al cierre de edición.

Vale la pena subrayar que el Consejo que aprobó los fondos generacionales en 2023 no es exactamente igual al de hoy: desde entonces no solo cambió su presidencia, tras la salida de Alberto Dent, sino que hay cinco miembros nuevos —de nueve—, todos elegidos por la Junta Directiva del Banco Central.

LEA MÁS: ¿Se puede posponer (o incluso eliminar) la entrada de los fondos generacionales en el ROP? Surgen dudas sobre el nuevo modelo para las pensiones

Posiciones divididas

Aguilar, proponente del modelo, recalcó durante su gestión que los fondos generacionales mejorarán la tasa de reparto (lo que usted recibirá de pensión en comparación con su salario). Esto se basa en que la estrategia le permite obtener rendimientos más altos cuando se es joven y luego hacer una transición hacia inversiones más seguras, pero menos rentables, cuando se avanza en edad, con el fin de proteger de volatilidades a las personas próximas a retirarse.

No obstante, Róger Porras, presidente de ACOP y gerente de Popular Pensiones, la OPC más grande del país, le dijo a La Nación que no está convencido con que el modelo mejore los retornos y disminuya las volatilidades. Porras señaló que las personas de mayor edad no verán un efecto positivo significativo, pero sí los más jóvenes.

El vocero de ACOP también señaló que en su momento le pidieron a los reguladores cambiar la fecha en la que entraría en vigencia el modelo.

Marco Vargas, gerente general de la OPC BN Vital, le comentó a EF en enero que desde la operadora prefieren que no se posponga el inicio de los fondos. “Sí creemos en la separación del fondo ROP por ciclo de vida. Nuestros estudios determinan que hay segmentos de población jóvenes que se pueden beneficiar con la expectativa de una mayor pensión a futuro”, dijo Vargas.

Ana María Brenes, gerenta de BAC Pensiones, le dijo en ese mismo mes a este medio que estaban a favor de la implementación de los fondos generacionales, que ven puntos de mejora, pero que serían respetuosos de lo que concluyan las autoridades.

Según ha comunicado la ACOP, las OPC tienen, de su parte, todo listo para iniciar con la implementación de los fondos en abril.

La oficina de prensa de la Supén mencionó que la superintendencia continúa con sus funciones de “supervisión de la etapa preparatoria de los fondos generacionales”, según las fechas establecidas en la normativa vigente.