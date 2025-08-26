Finanzas

¿Tiene seguro para su vehículo? Conozca los pasos a seguir si le roban su carro

El INS, Quálitas y la SUGESE detallan el procedimiento y requisitos para hacer valer pólizas vehiculares en casos de robo, así como las opciones ante reclamos rechazados.

Por Alonso Ramírez

Los seguros contra robos y otros daños pueden ser una solución ante el riesgo de perder parte del patrimonio, entendido este como un bien duradero como los vehículos. Sin embargo, es importante entender cómo funcionan las coberturas, cuáles son los pasos para activar la póliza y qué derechos tiene el asegurado en estos casos.








