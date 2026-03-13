Tipo de cambio toca de nuevo un mínimo histórico y continúan las presiones a la baja

El precio del dólar con respecto al colón bajó ¢3 esta semana, alcanzando el nivel más bajo registrado desde que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) inició la serie histórica del Mercado de Monedas Extranjeras en 2007.

El precio del dólar sigue a la baja llegando a montos históricos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El tipo de cambio pasó de ¢473.27 el pasado 9 de marzo de 2026 a ¢470,13 este viernes, según evidenciaron los datos de cierre del Monex.

Las presiones a la baja continúan y esto provocó que el Banco Central debiera intervenir en dos ocasiones esta semana.

La primera compra la hizo el lunes 9 de marzo por $62 millones y la segunda debió hacerla este viernes por un monto de $33 millones más de la mitad de lo que se negoció en Monex: $65 millones.

Esto quiere decir, que si el Banco Central no hubiera realizado esta intervención el precio hubiera bajado todavía más este viernes, lo que evidencia una fuerte presión en el mercado a que la moneda extranjera siga cayendo.

Durante esta semana, el volumen total negociado en el Monex sumó $235,43 millones.

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Las mayores transacciones se concentraron en los extremos de la jornada: el lunes se intercambiaron $92,98 millones y este viernes la cifra alcanzó los $65,2 millones.

Estacionalidad

Para el economista José Luis Arce, la cercanía de la quincena (el día 15 de cada mes) siempre incide en que el dólar baje más.

A esto se suma que, históricamente, los primeros cuatro meses del año registran una mayor oferta de divisas en las ventanillas de los bancos.

Sin embargo, el factor de las expectativas también está jugando un rol clave.

Arce agregó que, además de la estacionalidad, es probable que se sume cierta oferta motivada por el comportamiento del mercado: la baja rápida del precio termina acelerando la oferta y posponiendo la demanda, lo que conduce a un aumento temporal en los excesos de divisas.

Una postura más crítica sostiene el economista Gerardo Corrales, de Economía Hoy, quien aseguró que esta caída responde directamente a la política monetaria y cambiaria seguida por el Banco Central.

“Se destruyó el mercado cambiario. No hay diferencias en las expectativas de los agentes que hagan surgir la demanda y oferta de dólares. Ahora solo hay una cola, todo mundo quiere vender dólares pues mañana van a estar más baratos”, destacó Corrales.

El peso estructural y la intervención del BCCR

Más allá del comportamiento de esta semana, la economista Roxana Morales, de la Universidad Nacional (UNA), explicó que la dinámica reciente del tipo de cambio refleja una combinación de factores estructurales y coyunturales.

Por un lado, el superávit persistente de divisas en el mercado mantiene presiones a la baja sobre el precio del dólar.

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Además, durante febrero se registró un aumento extraordinario en la oferta que intensificó temporalmente estas presiones, lo cual motivó al BCCR a activar un mecanismo de intervención que no utilizaba desde hacía varios años.

Morales concluyó que esta evolución sugiere que el mayor dinamismo del mercado responde, en buena medida, a un incremento sostenido en la oferta de dólares en la economía. Esto refuerza la hipótesis de que las presiones recientes no obedecen únicamente a factores pasajeros, sino a una tendencia de carácter más estructural.