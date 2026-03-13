Finanzas

Tipo de cambio toca de nuevo un mínimo histórico y continúan las presiones a la baja

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El precio del dólar con respecto al colón bajó ¢3 esta semana, alcanzando el nivel más bajo registrado desde que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) inició la serie histórica del Mercado de Monedas Extranjeras en 2007.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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