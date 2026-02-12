Vea cómo se comportó el sistema financiero, bursátil y de pensiones de Costa Rica en 2025

El crecimiento de la cartera de crédito en el sistema financiero nacional para el 2025 alcanzó el 4,87%, una cifra superior al 4,05% reportado en 2024, según confirmó Hazel Vaverde, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) durante la presentación del Balance del Sistema Financiero Nacional.

Balance del Sistema Financiero Nacional en 2025. (Marcia Solano Miller/Marcia Solano Miller)

El balance del sistema muestra que el indicador de mora mayor a 90 días (más cobro judicial) se mantuvo estable en relación con la cartera total, pasando de 2,08% el año anterior a 2,07% en el presente ciclo.

Por su parte, la suficiencia patrimonial promedio se ubicó en 16,7% en los bancos públicos; 14,4% en los bancos privados; 18,4% en las financieras; 18,6% en las mutuales y 19,9% en las cooperativas.

Un indicador por encima del 10% se considera “en normalidad”. Por debajo de ese umbral caería en “irregularidad”.

Pese a la solidez de los indicadores, las autoridades subrayaron que el principal reto del sistema sigue siendo mejorar la rentabilidad sobre el capital para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Dinamismo en el mercado bursátil

El sector bursátil mostró signos de recuperación con un volumen transado equivalente al 38,53% del PIB, superando el 37,45% registrado en 2024, lo que representa un crecimiento del 7%.

En cuanto a los fondos de inversión, el activo neto administrado subió un 14,1% (y un 14,2% en dólares), alcanzando el 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el 2025.

“En términos prudenciales, los intermediarios del mercado presentaron niveles sólidos de capitalización, lo cual, se refleja en un aumento en la suficiencia patrimonial”, aseguraron las autoridades por medio de un comunicado de prensa.

Sistema Nacional de Pensiones y diversificación

Los activos administrados en el sistema de pensiones llegaron al 55% del PIB, tras un crecimiento del 11,9% entre 2024 y 2025. La estructura de inversión se distribuyó de la siguiente manera:

Sector público: ₡17 billones (66,7% del total).

Extranjero: ₡6,8 billones.

Sector privado: ₡1,7 billones (6,7%).

En comparación con el periodo anterior, el portafolio refleja un menor peso relativo del sector público y una mayor exposición a inversiones internacionales. En contraste, la participación del sector privado se redujo, evidenciando un ajuste hacia la diversificación en mercados extranjeros.

“En cuanto al desempeño del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), desde mediados de abril de 2025 se observa una recuperación sostenida, en línea con la mejora de los mercados mundiales. Esto evidencia la vinculación entre los portafolios de inversión del sistema y las condiciones financieras globales”, destacó Hermes Alvarado, superintendente de pensiones.