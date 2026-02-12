Finanzas

Vea cómo se comportó el sistema financiero, bursátil y de pensiones de Costa Rica en 2025

Los reguladores del sistema financiero presentaron las principales cifras que dejaron los negocios de intermediación financiera, bursátil y la administración de pensiones complementarias.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El crecimiento de la cartera de crédito en el sistema financiero nacional para el 2025 alcanzó el 4,87%, una cifra superior al 4,05% reportado en 2024, según confirmó Hazel Vaverde, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) durante la presentación del Balance del Sistema Financiero Nacional.








