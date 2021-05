"Creo que fue un error garrafal que no haya habido transición entre los gobiernos en 2019, que se haya caído el programa con el FMI y no se haya intentado resolverlo rápido. Creo que fue otro error gravísimo no haber negociado con el Fondo antes de reestructurar la deuda privada", dijo la economista, al destacar la fuerte concentración de vencimientos que encara el país.