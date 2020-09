“Hay injusticias que no se justifican. No se justifica que haya sectores de la producción que no paguen impuestos. Voy a ser muy claro: el sector Cooperativo. En el sector cooperativo hay grandes empresas que reciben grandes utilidades, aunque las llamen de otra forma, que no pagan impuesto sobre la renta”, declaró Mario Gómez, asesor legal y vocero de la ABC.