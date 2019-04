Todo parecía avanzar con tranquilidad. De repente, un día me di cuenta de que nuestra antigua forma de hacer las cosas ya no estaba funcionando. El punto de quiebre fue entrar a la reunión para comentar diseños y descubrir que en nuestro espacio habitual no había suficientes sillas para todos. Encontramos más sillas, pero 10 personas querían compartir sus proyectos, y solo teníamos tiempo para cinco o seis.