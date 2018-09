No procrastines: Probablemente estemos cansados de que nos repitan este dicho, pero no hay nada más certero que esto, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si cuentas con una planificación diaria, cúmplela, ya que al dejar trabajo para mañana, comienzas a crear un círculo vicioso que irá retrasando todo el proceso paulatinamente y, eventualmente, seguro se te olvidará. Además, no existe nada más satisfactorio lograr todos tus objetivos del día