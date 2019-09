Una solución común ha sido la de crear fuertes vínculos con funcionarios del gobierno local. De acuerdo con una encuesta realizada a pequeñas y medianas empresas chinas por parte del World Bank y el Department of Small and Medium Enterprises of China, 54% de las empresas emergentes chinas que venden productos de negocio a negocio incluyen un miembro fundador del equipo que es responsable de construir relaciones con el gobierno local.