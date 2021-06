Por ejemplo, una cliente en San Francisco, que trabaja para una compañía tecnológica de rápido crecimiento, compartió que se levanta a trabajar a las 4 a.m. Ella tiene ansiedad respecto a la posibilidad de perderse un correo electrónico a medianoche. “¿Es esto normal?”, me preguntó. Le respondí que incluso si esa es la norma en su compañía –y potencialmente en muchas otras– no es aceptable universalmente, y no debería serlo.