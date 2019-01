Una oficina abierta puede ser una pesadilla en cuanto al ruido se refiere, en especial cuando está trabajando en algo que requiere toda su atención. A fin de obtener la concentración que necesita, hable con su equipo para sincronizar las expectativas acerca de cómo se puede trabajar de manera óptima. Elabore algunas reglas básicas. Por ejemplo, tal vez todos estén de acuerdo en que cuando un compañero esté hablando por teléfono, todos los demás deben hablar en voz baja. También sería sensato invertir en audífonos que eliminen ruidos del exterior. Estos no solo suprimen el ruido indeseado, sino que también sirven como una indicación visual de que no quiere que le molesten. Otra táctica es buscar un espacio privado y tranquilo –como una sala de conferencias que no se use mucho– que permita escribir y pensar cuando en verdad no quiere que nadie interrumpa. Finalmente, si el ruido sigue siendo un problema, pídale a su gerente que le pase a otro lugar. No se queje de que sus compañeros son muy hablantines; asuma una actitud positiva y dígale a su jefe que será más productivo en otro espacio.