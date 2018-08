3. Asignan a los de alto desempeño para ayudar en muchos pequeños esfuerzos no relacionados con su trabajo. “Como una persona de alto desempeño, uno tiene demanda de tiempo como portador de la cultura, mentor y recurso para otros,” dice Lisa. Similarmente, Karen describe como esta práctica la afecta a ella y a los miembros de su equipo de alto desempeño: “constantemente les piden pequeñas ayudas. ‘Eres bueno para hacer diapositivas. ¿Puedes hacer una?’ ‘Eres bueno en WordPress. ¿puedes añadir esta página?’ Apenas ahora me doy cuenta de cuánto tiempo he pasado en todas estas solicitudes individuales durante las últimas semanas, y por eso es que siento como si no hubiera logrado nada.” Aunque este tema suele encuadrarse como un problema personal de quienes no saben cómo definir fronteras o decir no, puede verse con mayor justicia como un problema organizacional, donde a las personas más trabajadoras se les “recompensa” con más trabajo.