Cómo tratar a un jefe que tiene infinidad de ideas

Todos los buenos gerentes quieren que su equipo tenga las habilidades que lo hagan exitoso. Así que tiene sentido invertir en capacitación, ¿verdad? No tan rápido. La capacitación puede ser formidable cuando aborda una habilidad que no está totalmente desarrollada o algún vacío de conocimientos. Sin embargo, con demasiada frecuencia los gerentes recurren a la capacitación o a la enseñanza formal cuando en realidad estas no resolverán el problema que se desea abordar. ¿Cuándo vale la pena poner a prueba la capacitación? En primer lugar, asegúrese de que sus sistemas internos respaldan el nuevo comportamiento que se desea adquirir. Por ejemplo, la capacitación en la toma de decisiones proactiva no ayudará a los empleados si en su empresa los altos directivos toman todas las decisiones. En segundo lugar, tiene que haber un compromiso de cambio. Si su equipo no está dispuesto a llegar a la raíz de un problema, la capacitación no tendrá el beneficio que se pretende. En tercer lugar, la capacitación tiene que estar conectada con las prioridades estratégicas. Si los empleados no pueden ver cómo se relaciona lo que están aprendiendo con la dirección que lleva la empresa, será una pérdida de dinero… y de tiempo para ellos.