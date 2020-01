¿Es buena idea discrepar en una entrevista de trabajo?

Cuando expresa su opinión sincera durante una entrevista,se presentas tal cual es, no como la persona que cree que su empleador quiere que sea. Sin embargo, estar en desacuerdo con su entrevistador no siempre es fácil por el desequilibrio de poder. Sortee los posibles inconvenientes haciendo algunas cosas antes y durante la entrevista. Primero, investigue a la empresa. ¿En su cultura corporativa la gente es receptiva a las nuevas ideas? ¿La organización y sus fundadores son conocidos por ser incluyentes y abiertos de mente, o son más tradicionales y de evolución lenta? Durante la reunión, si el entrevistador hace una pregunta que le toma por sorpresa, resista la necesidad de responder de inmediato. Tómese su tiempo para formular una respuesta razonada. Además, pida permiso para brindar un punto de vista distinto. Diga algo como: “Yo opino algo diferente. ¿Puedo compartir mi perspectiva?”. Por supuesto, siga sus instintos. Si piensa que mostrarse en desacuerdo causará un problema, no digas nada. Si el entrevistador le hizo sentir incómodo —si sentió que le desestimaron o que no le escucharon— confía en su intuición. Cuando no es aceptable expresar opiniones diferentes en una entrevista, es probable que no se fomente una vez que sea parte de la empresa.